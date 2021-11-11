موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة الجمعة 2021/11/12 وتردد قناة ليبيا 218 الناقلة للمباراة مباشرا

يستقبل ملعب “فرانسيفيل” في العاصمة الجابونية، موعد مباراة ليبيا والجابون، في الجولة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها قطر 2022، يدخل المنتخب الجابوني والليبي اللقاء بهدف الفوز، المنتخب الليبي يأمل في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام المنتخب المصري في ليبيا بنتيجة 3-صفر، على أمل هزيمة المنتخب المصري في الجولتين القادمتين يتأهل كأول للمجموعة، بينما المنتخب الجابوني صاحب الأرض والجمهور يسعى للفوز والقفز على المركز الثاني، تحسباً لتعثر الفراعنة أيضاً، اللقاء اليوم سوف ينقل عبر قناة ليبيا 218 الليبية، والتي سنقدم لكم ترددها لاحقاً في المقال.

موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة

الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

الثانية ظهراً بتوقيت “تونس، الجزائر، المغرب”.

الثالثة ظهراً بتوقيت ” مصر، ليبيا، السودان”.

الرابعة عصراُ بتوقيت “السعودية، فلسطين، العراق، سوريا”.

تردد قناة ليبيا 218 الجديد نايل سات

قناة ليبيا 218 هي قناة ليبية انطلقت من العاصمة الأردنية عمان عام 2015 ميلادي، أسسها الإعلاميين مجاهد يوسف، هدى السراري، وأنطلق البث التجريبي للقناة يعام 2017، تقدم القناة العديد من البرامج في كافة المجالات الرياضية والسياسية والفنية، وفيما يلي التردد الجديد للقناة على نايل سات.