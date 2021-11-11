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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة الجمعة 2021/11/12 وتردد قناة ليبيا 218 الناقلة للمباراة مباشرا في المقال التالي
يستقبل ملعب “فرانسيفيل” في العاصمة الجابونية، موعد مباراة ليبيا والجابون، في الجولة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها قطر 2022، يدخل المنتخب الجابوني والليبي اللقاء بهدف الفوز، المنتخب الليبي يأمل في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام المنتخب المصري في ليبيا بنتيجة 3-صفر، على أمل هزيمة المنتخب المصري في الجولتين القادمتين يتأهل كأول للمجموعة، بينما المنتخب الجابوني صاحب الأرض والجمهور يسعى للفوز والقفز على المركز الثاني، تحسباً لتعثر الفراعنة أيضاً، اللقاء اليوم سوف ينقل عبر قناة ليبيا 218 الليبية، والتي سنقدم لكم ترددها لاحقاً في المقال.
موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة
- الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.
- الثانية ظهراً بتوقيت “تونس، الجزائر، المغرب”.
- الثالثة ظهراً بتوقيت ” مصر، ليبيا، السودان”.
- الرابعة عصراُ بتوقيت “السعودية، فلسطين، العراق، سوريا”.
تردد قناة ليبيا 218 الجديد نايل سات
قناة ليبيا 218 هي قناة ليبية انطلقت من العاصمة الأردنية عمان عام 2015 ميلادي، أسسها الإعلاميين مجاهد يوسف، هدى السراري، وأنطلق البث التجريبي للقناة يعام 2017، تقدم القناة العديد من البرامج في كافة المجالات الرياضية والسياسية والفنية، وفيما يلي التردد الجديد للقناة على نايل سات.
|القناة
|ليبيا 218
|التردد الجديد
|12398
|معامل التصحيح
|6/5
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
مباراة ليبيا والجابون القادمة
يدخل المنتخب الليبي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراتين على المنتخب الجابوني والمنتخب الأنجولي، وهزم في مباراتين من المنتخب المصري، بينما المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، من الفوز على أنجولا والهزيمة من ليبيا والفوز على أنجولا والتعادل مع مصر.
ترتيب مجموعة ليبيا في التصفيات الأفريقية
|المنتخب
|الترتيب
|مصر
|المركز الأول برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل
|ليبيا
|المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين
|الجابون
|برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل
|أنجولا
|برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم
بطاقة المباراة
|المباراة
|ليبيا * الجابون
|البطولة
|الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
|الموعد والتوقيت
|الجمعة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ليبيا والقاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية
|الملعب
|ملعب فرانسيفيل
|القنوات الناقلة
|ليبيا 218
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