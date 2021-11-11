في ما يلي برنامج مباريات اليوم الخميس ، لحساب الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. إذربيجان - لوكسمبرغ (س18) بي ان سبور بريميوم2

جورجيا - السويد (س18) بي ان سبور بريميوم1

أرمينيا - مقدونيا الشمالية (س18) بي ان سبور بريميوم3

روسيا – قبرص (س18) بي ان سبور اكسترا1

إيرلندا - البرتغال (س20 و45) بي ان سبور بريميوم1

اليونان - إسبانيا (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

ألمانيا - ليشتنشتاين (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

رومانيا - أيسلندا (س20 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2

مالطة - كرواتيا (س20 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1

سلوفاكيا - سلوفينيا (س20 و45) بي ان سبور الانقليزية2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (جولة 9): برنامج مباريات اليوم الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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