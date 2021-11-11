بطولة الجزائر: معاقبة نبيل الكوكي بمقابلتين

سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر، عقوبة الايقاف لمقابلتين نافذتين على مدرب وفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، بسبب "احتجاجاته المتكررة على الحكم" في المقابلة التي تعادل فيها فريقه بقواعده امام اولمبي الشلف بنتيجة (0-0)، لحساب الجولة الثالثة من بطولة الجزائر حسب ما اعلنت عنه أمس الثلاثاء الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.
واوضح نفس المصدر، ان الكوكي الذي طرد خلال المقابلة، سيمنع بموجب هذه العقوبة من دخول غرف تغيير الملابس، ويتعين عليه ايضا دفع غرامة مالية تقدر ب000ر30 دينار جزائري.
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