نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وأنجولا تصفيات كأس العالم والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم المصرية والأفريقية مباراة مصر وأنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث ستقام مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم حيث يأمل جماهير المنتخب المصري تحقيق الفوز، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاثة من أجل الاقتراب من التأهل إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها خلال شهر مارس من العام 2022.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

واستطاع المنتخب المصري بقيادة مديره الفني البرتغالي كيروش إعتلاء جدول صدارة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث تمكن المنتخب المصري من حصد عشر نقاط خلال المباريات الأربع الماضية، حيث فاز المنتخب المصري في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام المنتخب الجابوني.

أما المنتخب الأنجولي فقد تلاشت فرصه في التأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، خاصة بعد أن تمكن المنتخب الأنجولي من جمع ثلاث نقاط فقط خلال المباريات الأربع الماضية.

حظوظ المنتحب المصري في التأهل

وسيكون فوز منتخب مصر في هذه المباراة على منتخب أنجولا يعني أن المنتخب المصري قد ضمن رسمياً التأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، والتي ستقام بنظام الذهاب والإياب، وسيتأهل منها المنتخب الفائز مباشرة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وحشد كيروش العديد من لاعبي منتخب مصر المحترفين من كافة الدوريات، وذلك من أجل إنهاء مهمة المنتخب المصري، والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

موعد مباراة مصر وأنجولا

هذا وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF إقامة مباراة مصر وأنجولا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 مساء يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن يتم النقل المباشر لأحداث مباراة مصر وأنجولا على الهواء من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس الأولى، كما أن المباراة ستكون مذاعة من خلال شاشة قناة Libya 218.