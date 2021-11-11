موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة

المنتخب المصري في مهمة صعبة خارج الديار ضد المنتخب الأنغولي، حيث يخرج الفراعنة لملاقاة أنغولا يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة بجانب منتخبات ليبيا، الجابون، وأنغولا، حيث يلعب المنتخب الليبي في نفس الجولة على ملعبه مع المنتخب الجابوني ساعياً للحفاظ على بصيص الأمل في منافسة الفراعنة على المركز الاول المؤهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وسينطلق موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت مصر.

النتخب المصري يأمل في حجز مقعد مؤهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، حين يخرج لملاقاة نظيره الأنغولي، حيث يكفي الفراعنة تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لضمان البقاء على صدارة جدول ترتيب مجموعته حتى النهاية، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة التي سيستضيف فيها منتخب الغابون على ملعبه، وذلك بسبب تواجده حاليا في صدارة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه المنتخب الليبي، حيث يمتلك رفاق صلاح عشر نقاط جمعها من خوض أربع مباريات في التصفيات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ودون أن يتلقى الخسارة في أية مباراة حتى الآن، بينما المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويليه الجابون في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وتقع أنغولا في ذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

مصر تدخل مباراتها ضد أنغولا بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز ضد ليبيا خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث تكفل كلا من رمضان صبحي، مصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح بتسجيل أهداف الفراعنة، ليكرروا انتصارهم ضد ليبيا، بعد الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بهدف دون رد سجله عمر مرموش.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم

الجمعة 12 نوفمبر 2021.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، قطر، الأردن، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

8:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنغولا