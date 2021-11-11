موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة تصفيات كأس العالم 2022

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، يستكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر من العام 2022، حيث سيستضيف ستاد مي دينيه مباراة فيتنام والسعودية ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

المنتخب السعودي الأول بقيادة فنية للمدير الفني الفرنسي إيرفي رينارد نجح في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد انتهاء منافسات مباريات الدور الأول من هذه المجموعة، حيث نجح الأخضر السعودي من الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة فقط كانت على الأراضي الأسترالية أمام المنتخب الأسترالي، ليأتي المنتخب السعودي على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة، وهو مايعني أن المنتخب السعودي يحتاج للفوز في أربع مباريات على الأكثر من أجل ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم بشكل مباشر، ودون النظر إلى بقية نتائج المباريات.

أما المنتخب الفيتنامي فيدخل هذه المباراة وهو متذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية، حيث لم يحقق المنتخب الفيتنامي أي نقاط خلال الخمس مباريات الماضية التي خاضها ضمن منافسات هذه المجموعة، لذا فإن الفوز على المنتخب السعودي أو الخروج بنتيجة إيجابية سيكون بمثابة حفظ ماء الوجه للمنتخب الفيتنامي أمام جماهيره.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

وقد تقرر أن تُقام مباراة السعودية وفيتنام القادمة في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ظهر يوم الثلاثاء، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

وسيتمكن جماهير المنتخب السعودي من متابعة مباراة السعودية وفيتنام على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC 7 السعودية، والتي ستقوم بنقل مباراة السعودية القادمة على الهواء مباشرة، فيما ستكون المباراة منقولة أيضاً من خلال شاشة قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.