أستون فيلا يتعاقد مع جيرارد
أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا بعد رحيله عن رينجرز الاسكتلندي.
وسيخلف جيرارد في المنصب دين سميث الذي أقيل يوم الأحد عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري ليتراجع فيلا للمركز 16 برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد 11 مباراة.
وقاد جيرارد (41 عاما)، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998 و2015 وتوج بتسعة ألقاب في أنفيلد، رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة منذ 2011 وبدون أي هزيمة.
وقال جيرارد في بيان: أستون فيلا ناد ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية، وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد، أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسغو رينجرز لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني.
وتابع: مساعدة هذا النادي في تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب 55 في الدوري ستبقى ذكرى مميزة في قلبي وأتمنى التوفيق في المستقبل للاعبين والطاقم والمشجعين.
رويترز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستون فيلا يتعاقد مع جيرارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.