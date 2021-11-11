انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب الجمهور المصري المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب أنجولا في تصفيات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر، حيث من المقرر أن يحل منتخب أنجولا ضيفاً ثقيلاً على المنتخب المصري في تصفيات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة لكاس العالم في قطر، حيث يسعي المنتخب المصري جاهداً للفوز بتلك المباراة للحفاظ على تربعه على عرش المجموعة السادسة، حيث يقع حالياً على رأس المجموعة ثم يليه منتخب ليبيا.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولاً في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:-

يستضيف المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كيروش منتخب أنجولا، حيث سيقام اللقاء اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد القاهرة الدولي وبحضور عدد محدود من الجماهير المصرية لمؤازرة فريقها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

القنوات الناقلة للمباراة:-

ستقوم مجموعة قنوات On Time Sports بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر وكافة أنحاء العالم، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وخلالها وبعد المباراة، حيث يستضيف الاستديو التحليلي كوكبة من نجوم كرة القدم في مصر من تحليل المباراة وبيان نقاط القوة والضعف لدي الفريقين.

تشكيل منتخب مصر أمام منتخب أنجولاً:-

أستقر المدير الفني للمنتخب المصري كيروش على القائمة النهائية لمنتخب مصر والذي سوف يخوض به المباراة أمام منتخب أنجولا، حيث تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر أمام أنجولا مايلي:-

محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد لحراسة منتخب مصر.

خط الدفاع ، أحمد فتحي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، أحمد ياسين، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد فتوح، محمد حمدي، الونش.

خط الوسط، حمدى فتحي، محمد النني، عمرو السولية، إمام عاشور، عبد الله السعيد، مصطفي فتحي.

خط الهجوم، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، محمد صلاح، محمد مجدي أفشه، مروان حمدي، مصطفي محمد.

يدخل منتخب مصر هذه المباراة ورصيده من النقاط 10 بينما منتخب أنجولا في المركز الأخير للمجموعة برصيد 3 نقاط.