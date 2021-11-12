انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة اسبانيا ضد اليونان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكاس العالم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تقام مباراة اسبانيا واليونان بث مباشر يلا شوت ليلة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات مونديال 2022، والتي يحتضنها ملعب سبيروس لويس بأثينا ويتم بثها على قناة بين سبورت أتش دي 2 بريميوم بصوت المعلق المصري محمد علي .
يخوض منتخب إسبانيا مباراة اليوم محتلا المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى نهائيات بطولة المونديال برصيد 13 نقطة كسبها من 6 مباريات فاز في أربعة منها، سيسعى المنتخب الاسباني خلال هذا اللقاء الكروي الأوروبي لخطف الثلاث نقاط لتعزيز حظوظه في خطف الصدارة من منتخب السويد، فيما يتواجد منتخب اليونان بالمركز الثالث من جدول ترتيب نفس المجموعة برصيد 9 نقاط، افتكها بعد تحقيقه الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة
سيتمتع الجمهور الرياضي اليوم بمتابعة مواجهة قوية بين إسبانيا واليونان، يخوض خلالها كلا المنتخبين مباراة صعبة وحاسمة بالنظر للمركزين القريبين من صدارة ترتيب المجموعة الثانية، إلا ان المتابعين للشأن الكروي الأوروبي يرجحون الكفة لصالح الإسبان للانتصار في مباراة اليوم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة اسبانيا ضد اليونان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكاس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.