انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة اسبانيا ضد اليونان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكاس العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقام مباراة اسبانيا واليونان بث مباشر يلا شوت ليلة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات مونديال 2022، والتي يحتضنها ملعب سبيروس لويس بأثينا ويتم بثها على قناة بين سبورت أتش دي 2 بريميوم بصوت المعلق المصري محمد علي .

يخوض منتخب إسبانيا مباراة اليوم محتلا المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى نهائيات بطولة المونديال برصيد 13 نقطة كسبها من 6 مباريات فاز في أربعة منها، سيسعى المنتخب الاسباني خلال هذا اللقاء الكروي الأوروبي لخطف الثلاث نقاط لتعزيز حظوظه في خطف الصدارة من منتخب السويد، فيما يتواجد منتخب اليونان بالمركز الثالث من جدول ترتيب نفس المجموعة برصيد 9 نقاط، افتكها بعد تحقيقه الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة

سيتمتع الجمهور الرياضي اليوم بمتابعة مواجهة قوية بين إسبانيا واليونان، يخوض خلالها كلا المنتخبين مباراة صعبة وحاسمة بالنظر للمركزين القريبين من صدارة ترتيب المجموعة الثانية، إلا ان المتابعين للشأن الكروي الأوروبي يرجحون الكفة لصالح الإسبان للانتصار في مباراة اليوم .