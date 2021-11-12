موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021

عشاق الساحرة المستديرة في مصر على موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر لعام 2022، ومن المقرر أن يلتقي اليوم كل من منتخب مصر وأنجولا على ستاد 11 نوفمبر بأنجولا، بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويرغب منتخب مصر اليوم في فرض سيطرته على مجريات المباراة طوال الوقت الأصلي من أجل تحقيق الثلاث نقاط، حيث تعد هذه المباراة في حالة فوز الفراعنة سيتأهل من خلالها المنتحب المصري دون انتظار لنتيجة باقي فرق المجموعة.

وتضم مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم كل من ليبيا، الجابون، أنجولا، وكان المنتخب المصري حقق من قبل الفوز على أنجولا 1 – صفر بهدف من ضربة جزاء للاعب الأهلي المصري محمد مجدي أفشة، في المباراة التي أقيمت على ملعب 30 يونيو بالعاصمة المصرية، وتعادل كل من مصر والجابون بهدف لكل منها، حيث سجل هدف الجابون جيم ألفينا، وأحرز هدف التعادل لمنتخب مصر، مصطفى محمد في الدقيقة 90 من أحداث المباراة، وفي ستاد برج العرب فاز المنتحب المصري على شقيقه المنتحب الليبي بنتيجة 1 – صفر، وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب عمر مرموش، وعلى ستاد 28 مارس في ليبيا فاز المنتخب المصري بنتيجة 3 – صفر، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 40 اللاعب أحمد فتوح، والهدف الثاني مصطفى محمد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والهدف الثالث لرمضان صبحي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة مصر

يدخل المنتخب المصري المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة، متوفقاً على كل من ليبيا، الجابون، أنجولا، ويملك في رصيده 10 نقاط، ويليه في المركز الثاني المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب الجابون برصيد 4 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب أنجولا برصيد ثلاث نقاط فقط.

موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في مصر موعد مباراة مصر وأنجولا والتي من المقرر أن تكون على ملعب 11 نوفمبر، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، على أن يتم نقل المباراة من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت، كما يلعب كل من منتخبي ليبيا والجابون اليوم مباراتهم المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.