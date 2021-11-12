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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والجابون والتي فيها قنوات ليبية وأيضا قنوات غير ليبية، وتأتي ضمن المجموعة السادسة التي تضم الفريق المصري في مقابل فريق أنجولا، وهي المباريات الخاصة بتصفيات الفرق الأفريقية ويتأهل الفائزين فيها إلى بطولة كاس العالم في قطر التي من المقرر لها أن تقام العام المقبل 2022 بمشاركة ومتابعة واسعة.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والجابون ( ليبيا الرياضية 1-2 – 218) الجولة قبل الأخيرة بتصفيات أفريقيا

تقوم العديد من الفرق الأفريقية والأسيوية بالانتهاء من المباريات الخاصة بتصفيات الفرق والمجموعات لتتأهل الفرق المتنافسة لمونديال قطر 2022، وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل المباريات، ومنها قنوات الدول التي تقوم الفرق القومية لها بالمشاركة في هذه التصفيات، وتقوم مجموعة القنوات الليبية الرياضية بنقل العديد من الدوريات العالمية والأوروبية والتصفيات الإفريقية، وقد أعلنت نقلها المباراة التي يشارك فيها الفريق القومي لها.

مباريات تصفيات الأمم الإفريقية

تم تقسيم الفرق الإفريقية إلى ستة مجموعات وتم عمل قرعة للتعرف على الفرق التي تتجابه في تلك التصفيات والتي يتأهل الفائز فيها للمشاركة في كاس العالم بقطر 2022، وقد تقرر تحديد موعد للقاء الفرق الإفريقية في خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد خاض فريقي ليبيا والجابون مباراة الذهاب وتبقت لهم مباراة العودة، وهي المباراة الأخيرة، والتي يتأهل الفائز فيها للتصفيات النهائية.

موعد مباراة ليبيا والجابون

المباراة مباراة ليبيا والجابون البطولة تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022. الموعد والتوقيت الجمعة 12 نوفمبر 2021 الملعب على أرض الجابون (ملعب فرانسيفيل). القنوات الناقلة القنوات الرياضية الليبية الأولى والثانية – قناة 218.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتكون في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت المملكة.

في تمام الساعة 16:00 مساء بتوقيت جرنتش.

تكون في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت ليبيا.

مباراة ليبيا والجابون

يلتقي الفريقين مساء الجمعة على أرض فريق الجابون الإفريقي، ويتواجه الفريق الليبي أمام نظيره بعد هزيمة كبيرة أمام الفريق المصري في مباراته الأخيرة، ويتطلع الفريق للفوز بينما يترقب تحقيق الفريق المصري الهزيمة أمام نظيرة الأنجولي ليتمكن من الوصول للنهائيات ويتم وقتها الحسم والحصول على بطاقة التأهل، ويحل الليبي المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، حيث فاز على الأنجولي بهدف دون مقابل وفريق الجابون بهدفين مقابل هدف، بينما يحل نظيره الفريق الجابوني في المركز الثالث في جدول المجموعة السادسة برصيد أربعة نقاط بعد هزيمتين أمام الفريق الليبي بالجولة الأولى وهزيمة أخرى أمام الفريق الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والجابون

تقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل المباراة على الهواء مباشرة:

قناتي ليبيا الرياضية الأولى والثانية.

القناة الليبية 218.

تردد قناة ليبيا الرياضية 2021

القمر التردد FEC/SR الجودة اسم القناة على قائمة القنوات “Libya Sport“ نايل سات 11766 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 12303 (H) 27500 – 5/6 HD

وتقوم القنوات الليبية بعمل استوديو تليلي على الهواء مباشرة لمتابعة المباراة منذ البداية مع تقديم تحليل شامل ووافي لأداء الفرقتين المتشاركتين وتقديم تحليل أداء اللاعبين وتوقع نتائج المباراة والتصفيات أيضا.