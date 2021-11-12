في ما يلي برنامج مباريات اليوم الجمعة 12 نوفمبر ، لحساب الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. مولدوفا - اسكوتلندا (س18) بي ان سبور بريميوم1

إيطاليا - سويسرا (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم1

إيرلندا الشمالية - ليتوانيا (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

الدانمارك - جزر فاروه (س20 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1

أندورا - بولونيا (س20 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2

انقلترا - ألبانيا (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

المجر - سان مارينو (س20 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصفيات كأس العالم (أوروبا / جولة 9): برنامج مباريات الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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