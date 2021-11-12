البرازيل تتأهل إلى مونديال قطر 2022
تأهلت البرازيل إلى مونديال "قطر 2022"، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على ضيفتها كولومبيا1-0.
وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل ثلث ساعة من النهاية، حافظت بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.
وأصبحت البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.
وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.
وبات الفارق بين البرازيل ومنتخب تشيلي، الرابع، 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علما بأن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تتأهل إلى مونديال قطر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.