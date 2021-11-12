نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مواجهات الجمعة.. مباراة إيطاليا وسويسرا تصفيات كأس العالم المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إيطاليا وسويسرا ، في واحدة من أقوى المواجهات اليوم الجمعة 2021/11/12 في إطار مباريات تصفيات كأس العالم 2022 ، وتحديدًا ضمن لقاءات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة، يستضيف ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) في مدينة ميلانو الإيطالية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع المنتخبين الإيطالي والسويسري، وهي تكتسب أهمية كبرى نظرًا لكونها قمة مباريات المجموعة، وقد تكون الحاسمة لتأهل أحد المنتخبين إلى مونديال 2022 مباشرةً، فيما سينتظر الآخر لجولة الحسم في ملحق تصفيات كأس العالم.

في السطور المقبلة، سنتعرف على موعد مباراة إيطاليا وسويسرا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، علاوة على تاريخ لقاءات إيطاليا وسويسرا في مختلف المسابقات.

مباراة إيطاليا وسويسرا

يترقب عشاق الآتزوري والصليب الأحمر، حلول مساء اليوم الجمعة، من أجل متابعة واحدة من أقوى مواجهات الجولة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

حيث يحتضن ملعب سان سيرو “معقل قطبي ميلانو” مواجهة ستكون حاسمة بشكل كبير، لقمة المجموعة، والتي تؤهل صاحبها مباشرة إلى المونديال.

وإليكم ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم عن القارة الأوروبية حتى الجولة السادسة وبدايات الجولة السابعة:

نبدأ مع منتخب إيطاليا لكرة القدم ، حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

ويسعى الآتزوري للمضي قدمًا نحو مشاركة رقم 19 في تاريخه بالمونديال، يأمل خلالها بالتتويج باللقب العالمي الخامس في تاريخه، والذي يعني تساويه في نفس عدد ألقاب المنتخب البرازيلي.

وفي التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم، خاض المنتخب الإيطالي 6 جولات، نجح خلالها في جمع 14 نقطة وصافي (11) هدفًا، مكنته من اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة.

وتمكن حامل لقب مونديال ألمانيا 2006 من تحقيق الفوز 4 مواجهات على حساب إيرلندا الشمالية وبلغاريا “ذهابًا” وليتوانيا “ذهابًا” بنتيجة واحدة (2-0)، بالإضافة للفوز بخماسية نظيفة ليتوانيا “إيابًا”.

وتعادل في مواجهتين مع بلغاريا “إيابًا” بنتيجة (1-1)، وسلبيًا مع سويسرا “ذهابًا”.

في المقابل، قدم منتخب سويسرا لكرة القدم ، مسيرة رائعة في تصفيات مونديال 2022 ، حيث حقق نفس نتائج مضيفه في لقاء اليوم، إذ حصد 14 نقطة وصافي (9) أهداف، حل بهم وصيفًا في المجموعة، بفارق هدفين عن أبطال أوروبا.

ونجح المنتخب السويسري في تحقيق 4 انتصارات على حساب منتخبات بلغاريا “ذهابًا” بنتيجة (3-1) وليتوانيا “ذهابًا” (1-0) ثم إيرلندا الشمالية (2-0) وأخيرًا ليتوانيا “إيابًا” برباعية نظيفة.

وبمسيرة خالية من الهزائم على غرار إيطاليا، تعادل السويسريون سلبيًا مع إيطاليا “ذهابًا” وإيرلندا الشمالية “ذهابًا”.

تاريخ مواجهات إيطاليا وسويسرا

بلغة الأرقام، التقى منتخبا إيطاليا وسويسرا، رسميًا، في 16 مواجهة من قبل، شملت نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى تصفيات الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم.

نجح المنتخب الإيطالي في الفوز بـ6 لقاءات، فيما حقق المنتخب السويسري الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مواجهات جمعت الفريقين.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الآتزوي 24 هدفًا في الشباك السويسرية، فيما سكن مرماهم 12 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة تحققت في تاريخ لقاءات إيطاليا وسويسرا، فكانت من نصيب الإيطاليين، والذين حققوا الفوز برباعية نظيفة في لقاء الإياب عن المجموعة السادسة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 1968.

يُشار إلى أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين، كانت في إطار مرحلة المجموعات من النسخة الأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 ، حيث نجح المنتخب الإيطالي في الفوز بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا والقنوات الناقلة

تقام المواجهة المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، في تمام الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت روما وجنيف، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة إيطاليا وسويسرا ، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور المهمة.

تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت من خلال قناة beIN Sports 1 HD Premium بالإضافة إلى قنوات Sport 1 Czechia و Sport Klub 1 Serbia و Sport Klub 1HD Croatia و RSI LA 2 HD و SuperSport HD 3 alb و Ziggo Sport Voetbal و Sport Klub 1 Montenegro و Eurosport 1 Danmark و Match! TV و DAZN 2 Bar Deutsch HD و TV3 Sport HD Baltic و S Sport 1 HD.

أما عن معلق مباراة إيطاليا وسويسرا ، فقد أولت الشبكة القطرية الرياضية للمعلق الرياضي المصري علي محمد علي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا سويًا خلال السطور الماضية، على موعد مباراة إيطاليا وسويسرا والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، إضافة إلى تاريخ لقاءات إيطاليا وسويسرا .