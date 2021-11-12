انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة الجزائر وجيبوتي، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 في قطر، تقام المباراة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 على الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكه المكرمه، ويذاع هذا اللقاء الكروي الإفريقي على قنوات أس اس سي أتش دي السعودية بصوت المعلق السعودي سمير المعيرفي بالإضافة للقناة الأرضية الجزائرية والقناة السادسة الجزائرية وقناة الفيفا على يوتيوب .

يدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم محتلا صدارة ترتيب المجمعوة الأولى برصيد 10 نقاط حصدها بعد إجراء 4 مباريات حقق الانتصار في 3 منها وتعادل في مباراة واحدة، فيما يتواجد منتخب جيبوتي في مؤخرة ترتيب المجموعة بدون رصيد بعد انهزامه في جميع المباريات السابقة، سيسعى الخضر خلال هذه المواجهة لافتكاك النقاط الثلاثة لبقائه في صدارة الترتيب، وعلى الجانب الآخر فإن حظوظ جيبوتي في الفوز بهذه المباراة ضعيفة جدا مما يجعل لقاء اليوم سهلا على المنتخب الجزائري .