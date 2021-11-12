تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا فى تصفيات كأس العالم قطر 2022

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عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا فى تصفيات كأس العالم 2022، ينتظر الكثير من المواطنين محبي منتخب مصر لكرة القدم مبارة منتخب مصر والتي ستقام فى انجولا، حيث إن المصريون يقومون بالبحث عن القناة المفتوحة التي ستعرض المباراة على شاشتها وذلك لأن يقومون بالاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة فى البث المباشر وذلك فى أطار تشجيع المنتخب المصري لكرة القدم.

مباراة مصر وانجولا

يواجه مساء اليوم المنتخب المصري منتخب إنجولا فى مباراة الجولة الخامسة فى تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، وستلعب هذه المباراة فى ستاد إنجولا وستعرض فى مساء اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقبل إنطلاق المباراة فإن منتخب مصر يتصدر قائمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، حيث إن المنتخب المصري استطاع لعب حتي الأن اربعة مباريات استطاع الفوز فى ثلاثة مباريات بينما تعادل فى مباراة واحدة فقط.

ولكن يأتي منتخب إنجولا فى المركز الرابع فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، حيث خاض هذا الفريق 4 مباريات استطاع الفوز فى مباراة واحدة فقط بينما خسر فى ثلاث مباريات ولكن ليس لديه أي فرصة فى التأهل لهذه البطولة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

من المتوقع إن يستقر المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفريق التالي مع بداية المباراة على إن يقوم باجراء بعض التعديلات البسيطة فى النصف الثاني من عمر المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح .

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد النني .

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمد شريف .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا

قامت المجموعة المتحدة للاعلام أو كما يطلق عليها إعلام المصرين بالإعلان عبر شبكة القنوات الخاصة بهم عن أذعة مباراة مصر وإنجولا فى تصفيات كأس العالم وذلك لأن يستمتع المشاهدين فى مصر بمشاهدة هذه المباراة والتي ستكون قوية، ويمكن استقبال اشارة هذه القناة على القمر الصناعي النايل سات مباشرة من التردد التالي: