نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو حسم التأهل المبكر.. مباراة إسبانيا والسويد تصفيات كأس العالم المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إسبانيا والسويد ، في إطار لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الثانية، يحتضن مساء بعد غدٍ الأحد 2021/11/14 ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع منتخبي إسبانيا والسويد، والتي تعد واحدة من أقوى مواجهات الجولة العاشرة، فضلًا عن كونها لقاءات المجموعة نظرًا لتقارب نتائج المنتخبين العريقين.

في السطور المقبلة، سنتناول تفصيلًا موعد مباراة إسبانيا والسويد والقنوات الناقلة ، ومشوار الفريقين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، إضافة إلى تاريخ لقاءات إسبانيا والسويد على الصعيد الرسمي.

مباراة إسبانيا والسويد

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مساء الأحد المقبل، مع مواجهة من العيار الثقيل، ستحسم إلى حدٍ بعيد، المنتخب المتأهل إلى مونديال قطر 2022 .

ومن المعلوم أن نظام تصفيات مونديال 2022 في أوروبا ، يكون بتأهل متصدر المجموعة مباشرة، بينما يخوض المنتخب الوصيف جولة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

ويمكن استعراض ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة إسبانيا والسويد في الجولة العاشرة فيما يلي:

نبدأ تغطيتنا مع منتخب إسبانيا لكرة القدم ، الذي يقدم عروضًا طيبة في النسخة الحالية من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال ، حيث يعتلي صدارة المجموعة بعد مرور 7 جولات، برصيد 16 نقطة وصافي (9) أهداف.

ونجح الماتادور في تحقيق 5 انتصارات، على حساب جورجيا “ذهابًا” بنتيجة (2-1) وكوسوفو “ذهابًا” (3-1) ثم جورجيا “إيابًا” برباعية نظيفة، وكوسوفو “إيابًا” بثنائية بيضاء، وأخيرًا اليونان “إيابًا” بهدف.

وتعادل لاروخا إيجابيًا مع اليونان “ذهابًا” بنتيجة (1-1)، قبل أن يخسر من السويد “ذهابًا” بنتيجة (1-2).

على الجانب الآخر، ومع منتخب السويد لكرة القدم ، الطامح للتأهل للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخه إلى العرس العالمي الكبير.

ويحتل المنتخب المميز بلونيه الأزرق والأصفر وصافة المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة وصافي (7) أهداف.

وعلى غرار مضيفه، تمكن المنتخب السويدي من الظفر بـ5 انتصارات، على حساب منتخبات جورجيا “ذهابًا” بهدف، ثم كوسوفو “ذهابًا” و”إيابًا” بثلاثية بيضاء، وإسبانيا “ذهابًا” (2-1)، وكذلك اليونان “إيابًا” بنتيجة (2-0).

غير أن السويديون سقطوا في مواجهتين أمام اليونان “ذهابًا” بنتيجة (1-2) وجورجيا “إيابًا” بثنائية نظيفة.

تاريخ مواجهات إسبانيا والسويد

على مستوى المواجهات، جمعت 12 مواجهة المنتخبين الإسباني والسويدي، وذلك في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى كلًا من الأولمبياد وبطولة الأمم الأوروبية وكأس العالم.

ويمتلك الماتادور أفضلية نسبيًا في عدد مرات الفوز في المواجهات مع السويد، برصيد 5 انتصارات، في مقابل 4 مرات للسويد، وخيم التعادل على 3 لقاءات جمعت الفريقين.

على صعيد الأهداف، سجلت إسبانيا 15 هدفًا في الشباك السويدية، واستقبل المرمى الإسباني 13 هدفًا.

وحول أكبر النتائج في تاريخ لقاءات إسبانيا والسويد ، فكانت من نصيب الإسبان بنتيجة (3-0)، والتي تحققت مرتين في تصفيات أمم أوروبا 2008 و2020.

أما عن آخر مواجهة جمعت المنتخبين، فكانت في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، وانتهت لصالح السويد بنتيجة (2-1).

موعد مباراة إسبانيا والسويد والقنوات الناقلة

تقام المواجهة المرتقبة، مساء بعد غدٍ الأحد، في تمام الحادية إلا ربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع ( 9:45 م ) بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مدريد وستوكهولم، الثامنة إلا ربع ( 7:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة إسبانيا والسويد ، فلم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FiFa ) حتى الآن عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، إلا أن الفضائية القطرية لم تكشف بعد عن القناة الناقلة للمباراة.

وبشأن معلق مباراة إسبانيا والسويد ، فلم يتم الإفصاح بعد عن المعلق الرياضي الخاص بالمواجهة المرتقبة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة إسبانيا والسويد والقنوات الناقلة ، ورحلة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، إضافة إلى تاريخ لقاءات إسبانيا والسويد الرسمية في مختلف المنافسات.