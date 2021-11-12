جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة

تستمر الفترات الحالية مجموعة من جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والتي تضم العديد من المباريات الضيقة. على صعيد دول آسيا جميعًا والتي تضم باقة متنوعه من البلدان العربية بداخلها حيث تطاع جميع هذه المباريات في التاريخ ذاته مع اختلاف المواعيد الخاصة بنقلها على مدار اليوم وحتى تتعرف على هذه المجموعة من المباريات والخاصة ب الجولة الخامسة وفق الجدول المحدد في الأجزاء التالية.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الجولة الخامسة

المباراة الأولى والتي سوف تقام بين كل من أستراليا والسعودية والمتوقع إقامتها على ملعب ويسترن سيدني.

بتاريخ 11 من شهر نوفمبر للعام الحالي والموافق ليوم الخميس حيث تأتي في تمام الساعة 12:10 بتوقيت السعودية وحوالي 13:10 بتوقيت الإمارات.

المباراة الثانية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوب على ارضيه ملعب استاد جيجونج حيث تأتي المباراة في التاريخ ذاته للمباراة الأولى.

حيث توافق يوم الخميس 11 نوفمبر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت المملكة السعودية والساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات.

المباراة الثالثة على التوالي سوف تكون بين لبنان وإيران غبي اراضي ملعب صيدا البلدي.

تأتي المباراة بتاريخ 11 نوفمبر بتوقيت المملكة 15:00 وتبدأ بتوقيت دولة لبنان في تمام الساعة 14:00.

المباراة الرابعة بين فيتنام واليابان على أرضية ملعب ماي دينه حيث تبدأ المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت دولة الإمارات و 15:00 بتوقيت دولة السعودية.

المباراة الخامسة سوف تكون المواجهة بين الصين ودولة عمان على ارضيه ملعب ستاد الشارقة مع إذاعة المباراة في الساعة 19:00 لدولة عمان والساعة 18 بتوقيت السعودية.

المباراة الأخيرة سوف تقام بين سوريا والعراق على أراضي ملعب استاد ثاني بن جاسم وتذاع في الساعة 19:00 بتوقيت سوريا و20:00 بتوقيت دولة العراق.

القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

تعرض هذه المباريات بجولتها المختلفة عبر مجموعة القنوات الرياضية السعودية والملكة لحقوق البث المباشر وهي قنوات scc وتستطيع رؤية المباريات بشكل إلكتروني من خلال منصة شاهد في حالة رغبتكم في الاستماع ومشاهدة المباريات لابد من تنزيل تلك القنوات.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ونود أن يكون نال إعجابكم.