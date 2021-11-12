نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وانجولا اليوم HD في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر عمليات البحث الرائجة في الساعات الأخيرة هو معرفة ترددات قناة اون تايم سبورت 2021، والتي تنقل احداث مباراة مصر وانجولا اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم 2022 التي تقام علي أرضية دولة قطر، حيث يأمل الجمهور المصري أن يكون النصر حليفنا اليوم وخاصة أن تاريخ المواجهات بين منتخبي مصر وانجولا كان لصالح الفراعنة،

تردد قناة اون تايم سبورت

واعلنت قناة اون تايم سبورت عن نقلها لمباراة منتخب مصر أمام أنجولا اليوم بعدما حصلت علي حقوق البث بشكل حصري علي شاشتها، وتنقلها القناة بتقنية عالية الجودة، حيث تعتبر هي القناة الفضائية رقم واحد في مصر والوطن العربي، والتي تحتوي علي مجموعة بارزة من الاعلاميين المشاهير مثل احمد شوبير، وبرامج ترفيهية تجعل الجمهور ينجذب إليها مباشرة، ويبدأ شوبير الاستديو التحليلي لمباراة منتخبي مصر وانجولا قبل موعد المباراة بساعة.

موعد مباراة مصر وانجولا اليوم

واعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة منتخب مصر أمام انجولا ستكون يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكه المكرمة، حيث يحتل المنتخب الوطني الصدارة برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلي نقطتين لكي يمكن للتأهل إلي الجولة الحاسمة في كأس العالم 2022.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وانجولا اليوم

ويمكن بسهولة لجميع قراء موقع ثقفني ومتابعيه أن يشاهدوا أحداث مباراة مصر وانجولا اليوم في الجولة الخامسة في إطار تصفيات قارة افريقيا من كأس العالم 2021 عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر القومي لكرة القدم من خلال اتباع الاحداثيات التالية.