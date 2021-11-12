الوحدة يثأر من الصقر ويبلغ نهائي الدوري العام
تأهل فريق وحدة صنعاء إلى نهائي الدوري العام لكرة القدم، عقب فوزه الثمين بأربعة أهداف نظيفة على الصقر في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن المربع الذهبي.
بهذا الفوز ينتظر الوحدة الفائز يوم غد من مباراة أهلي صنعاء وفحمان أبين واللعب في النهائي الأربعاء المقبل، في حين يلعب الصقر مع الخاسر من مباراة الغد الثلاثاء المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض الوحدة الصنعاني في الشوط الثاني بإحرازه رباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من عمار البيضاني هدفين وعبد الرحمن الشامي وعبد الله العبسي، ليحجز الزعيم بطاقة العبور للمباراة النهائية.
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