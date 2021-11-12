موعد مباراة مصر وانجولا تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال عام 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب ملعب 11 نوفمبر مباراة مصر وأنجولا في لقاء مهم وحاسم ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال عام 2022 بقطر، يقام على اللقاء الكروي الأفريقي مساء اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021 على الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكه المكرمه، وتذاع المباراة على قناتي أس أس سي 3 أتش دي بصوت المعلق السعودي مشاري القرني، وقناة أون تايم سبورت أتش دي 1 بصوت المعلق المصري مؤمن حسن .

يخوض منتخب مصر مباراة اليوم محتلا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات فاز في 3 منها وتعادل في واحدة، فيما يدخلها منتخب أنجولا وهو في مؤخرة ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط حصدها من مباراة واحدة وخسر 3 مباريات الأخرى، سيسعي منتخب الفراعنة للخروج من هذه المباراة محققا الانتصار على خصمه لخطف نقاط هذا اللقاء لضمان التأهل الى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم دون انتظار مباريات الجولة السادسة من مباريات مجموعته، فيما سيحاول منتخب أنجولا خلال لقاء اليوم افتكاك نقاط المباراة لتحسين ترتيبه .

لا شك في أن مباراة اليوم بين المنتخب المصري والأنجولي ستكون مهمة صعبة أمام الفراعنة بالنظر لعامل لعب أنجولا على أرضه وأمام جمهوره، وهو ما سيدفع حتما بالمدرب “كارلوس كيروش” إلى اعتماد خطة هجومية تمكن لاعبي المنتخب المصري من تسديد أهداف في شباك أنجولا لتبعد عنهم كابوس خسارة هذه المباراة .

تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا اليوم

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف – أكرم توفيق – أحمد فتوح – أحمد حجازي

خط الوسط : عبدالله السعيد – محمد النني – عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح – محمد شريف – مصطفى محمد

وتجدر بنا الإشارة إلى أن منتخب مصر كان قد فاز في المباراة الافتتاحية من هذه التصفيات والتي جمعته بمضيفه منتخب أنجولا بنتيجة هدف دون رد