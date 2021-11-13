نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة الثلاثاء 16\11\2021 القنوات الناقلة الجولة السادسة من التصفيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر محبي وعاشقي الساحرة المستديرة موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 16\11\2021، حيث يحتضن استاد “مي دينه ستاديوم” أحداث مباراة السعودية القادمة في التصفيات ضد فيتنام، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، استطاع الأخضر السعودي تعزيز موقفه بعد التعادل مع منتخب استراليا، في الجولة الخامسة بدون أهداف واحتفاظه بصدارة المجموعة.

يدخل الأخضر السعودي المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والاستمرار في صدارته للمجموعة الثانية، ويحتل منتخب السعودية المركز الأول برصيد 13 نقطة، وذلك بعد أن خاض خمس جولات حتى الآن، فقد فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة ضد استراليا، يسعى المنتخب السعودي لتكرار نتيجة مباراة الذهاب بين المنتخبين، والتي انتهت بفوز الأخضر السعودي بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته في التصفيات.

بينما منتخب فيتنام صاحب الأرض يدخل المباراة وقد فقد الأمل في المنافسة على التأهل، بعد أن خسر جميع مبارياته السابقة حيث أن المنتخب الفيتنامي يحتل المركز السادس والأخير بدون رصيد من النقاط، ولذلك يسعى المنتخب الفيتنامي لتقديم عرض قوي يحفظ ماء الوجه، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، رغم ميل الكفة كثيراً ناحية المنتخب السعودي، إلا أن كرة القدم مليئة بالمفاجئات لذلك وجب على المنتخب السعودي عدم الاستهانة بالمنافس.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

يحتضن استاد “مي دينه ستاديوم” مباراة السعودية وفيتنام اليوم، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر 2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

12:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

16:00:- الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، كما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة الرابعة العراقية الرياضية، ومن المتوقع أن تنقل قناة أبوظبي الرياضية المباراة داخل الإمارات، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وعند ورود جديد سنوافيكم به في الحال.

بطاقة مباراة السعودية وفيتنام