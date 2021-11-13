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محمد سياف - ابو ظبي - على الرغم من تعادل المنتخب المصري مع منتخب أنجولاً بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة 12 نوفمبر 2021 على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا والتي جرت ضمن تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم في قطر 2022، فقد حسم المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى المباراة الفاصلة من التصفيات المؤهلة للمونديال، ليكون المنتخب المصري هو رابع الفرق التي ضمنت الصعود إلى المباراة الفاصلة.

المنتخب المصري يتأهل إلى المباراة الفاصلة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

بشكل رسمي تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، دون انتظار للنتيجة التي سيحققها منتخب مصر مع منتخب الجابون في المباراة التي ستقام بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر 2021، حيث أصبح رصيد المنتخب المصري من النقاط بعد التعادل مع أنجولا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة 11 نقطة بينما رصيد منتخب الجابون بعد الفوز على منتخب ليبيا من النقاط هو 7 نقاط وبهذا يكون ترتيب المجموعة السادسة التي يلعب فيها منتخب مصر بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:-

منتخب مصر متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.

منتخب الجابون 7 نقاط.

منتخب ليبيا 6 نقاط.

منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

وبهذا فقد ضمن المنتخب المصري التأهل للمباراة الفاصلة، دون أن يكون لمباراته المقبلة مع منتخب الجابون أي تأثير، وقد صعد حتى الآن 4 منتخبات أفريقية للمباراة الفاصلة وهي منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي، وسوف يتم الانتظار لصعود 6 منتخبات أخرى للمباراة الفاصلة ليصبح عدد الفرق التي سوف تصعد إلى المرحلة الفاصلة نحو 10 منتخبات وهي التي تكون أوائل المجموعات، ثم سيتم عمل قرعة بين هذه المنتخبات، حيث سيصعد من هذه المنتخبات العشرة نحو 5 منتخبات للعب في كأس العالم عن قارة إفريقيا.

حيث سوف يخوض هؤلاء المنتخبات العشرة أوائل المجموعات مواجهات مباشرة في المباراة الفاصلة والفريق الفائز سوف يضمن الصعود إلى المونديال المقبل، والذي سيقام في العام المقبل 2022 في شهور الشتاء نظراً لارتفاع درجة الحرارة في قطر خلال فصل الصيف.