نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وإيران القادمة الثلاثاء 16\11\2021 والقنوات الناقلة الجولة السادسة من التصفيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة سوريا وإيران القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني أحداث مباراة سوريا القادمة في التصفيات ضد إيران، وذلك لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى، في تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

يدخل نسور قاسيون المباراة برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب إيران القوي، ويسعون نحو الحصول على الثلاث نقاط وحفظ ماء الوجه وتقديم مباراة قوية تليق باسم وسمعة كرة القدم في سوريا، يحتل منتخب سوريا المركز السادس والأخير برصيد نقطتين، وذلك بعد مرور خمس جولات من التصفيات، فقد تعادل في مبارتين بينما تجرع كأس الهزيمة في ثلاث مباريات، لم يقدم منتخب سوريا المستوى المنتظر منه في التصفيات، لذلك يرغب بقوة في الفوز بالمباراة ومحو الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في التصفيات.

في المقابل يدخل منتخب إيران المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والانفراد بقمة الترتيب وصدارة المجموعة، ويحتل المنتخب الإيراني المركز الأول برصيد 13 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة، فقد استطاع أن يحقق الفوز في أربع مواجهات بينما تعادل في مباراة واحدة، ولم يلقى أي خسارة حتى الآن في التصفيات، المنتخب الإيراني يسعى للفوز والوصول إلى النقطة ال16 والابتعاد عن مطاردة وملاحقة منتخب كوريا الجنوبية، صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة وتتسم بالندية والمتعة لوجود الرغبة عند المنتخبين في تحقيق نتيجة إيجابية والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة سوريا وإيران

يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني أحداث مباراة سوريا القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد إيران، والمقرر لها الثلاثاء 16\11\2021، لحساب الجولة السادسة من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

ازداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران القادمة في التصفيات، وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، كذلك تمتلك قناة ssc الرياضية حقوق نقل المباراة، كذلك سوف يتم نقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

بطاقة مباراة سوريا وإيران اليوم