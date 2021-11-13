نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.. موعد مباراه النصر والاتفاق والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه النصر والاتفاق ، في إطار الاستعدادات الجارية من أجل استئناف مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم 2022/2021 ، وبينما تخوض المنتخبات الوطنية مبارياتها، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 ، ومن ضمنهم المنتخب السعودي، الذي يلعب الجولتين الخامسة والسادسة مع أستراليا وفيتنام على الترتيب، يستضيف مساء غدٍ الأحد، ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية وحماسية، تجمع فريقي النصر والاتفاق، والتي تندرج في إطار معسكر العالمي المقام في الخُبر قبيل عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

في السطور المقبلة، سنستعرض أبرز المعلومات المتوافرة حول موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى وضع الفريقين في جدول الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات النصر والاتفاق في إطار مسابقة الدوري السعودي.

مباراه النصر والاتفاق

على قدم وساق يواصل فريقا النصر والاتفاق، استعداداتهما لخوض المواجهة الودية المرتقبة، مساء غدٍ الأربعاء، قبيل أيام قليلة من استئناف بطولة الدوري السعودي.

وقد واصل العالمي تدريباته خلال معسكره المقام في مدينة الخُبر، وقبل ساعات من انطلاقه نحو العاصمة الرياض استعدادًا لملاقاة الاتفاق.

في المقابل، واصل نادي الاتفاق السعودي استعداداته، أمس الجمعة، على رديف ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تدريباته المكثفة تحضيرًا لمواجهة النصر الودية.

وحول موقف الفريقين في جدول الدوري السعودي ، فيحتل العالمي حاليًا المركز التاسع في الترتيب العام برصيد 13 نقطة وصافي (3) نقاط.

وبسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا ، فقد خاض النصر 9 جولات فقط، نجح خلالها في الفوز بـ4 مباريات على حساب ضمك بنتيجة (4-1) ثم التعاون وأبها بنفس النتيجة (3-1) بالإضافة إلى الفوز بهدف على الباطن.

وتعادل العالمي في مباراة واحدة مع الفيحاء (1-1)، غير أنه تلقى 4 هزائم هذا الموسم أمام الاتفاق والشباب بهدف، علاوة على الفيصلي (1-2) والاتحاد (1-3).

على الجانب الآخر، يواجه نادي الاتفاق تعثرًا كبيرًا في المسابقة المحلية هذا الموسم، إذ لم يفلح إلا في جمع 10 نقاط وصافي (-8) هدف، خلال 11 جولة مرت من عمر الدوري السعودي.

ويحتل فارس الدهناء حاليًا المرتبة الـ13 في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واكتفى الكوماندوز هذا الموسم بتحقيق انتصارين فقط، على حساب الباطن (2-1) والنصر (1-0).

وتعادل الاتفاق في 4 مواجهات مع الشباب (3-3) ثم أبها (1-1) والرائد (2-2) بالإضافة لتعادل سلبي مع الفتح.

وذاق الاتفاق مرارة الهزيمة هذا الموسم 5 مرات، بخسارته أمام الهلال (2-3) ثم الطائي (2-4) والأهلي برباعية نظيفة، بالإضافة إلى ضمك بهدف والتعاون بنتيجة (1-3).

وإليكم مجمل ترتيب الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي:

يُشار إلى أن النصر يستضيف الرائد مساء يوم السبت المقبل 2021/11/20، في إطار الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب مرسول بارك.

أما الاتفاق فيحل ضيفًا على الحزم، مساء الأحد القادم 2021/11/21، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي يستضيفها ملعب نادي الحزم في الرس.

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق

على صعيد منافسة الدوري السعودي لكرة القدم، التقى النصر والاتفاق من قبل في 86 مواجهة.

نجح العالمي في الفوز بـ35 مباراة، فيما انتصر الاتفاق في 21 مواجهة، وحسم التعادل المباريات الثلاثين الأخرى التي جمعت الناديين العريقين.

وحول الأهداف المسجلة في المواجهات، فقد أحرز النصر 127 هدفًا، واستقبلت شباكه 106 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدتها مواجهات الفريقين، فكانت الفوز بـ(5-0) لفريق النصر، خلال لقاء الدوري الثاني من موسم 1980/1979.

هذا، ويلتقي النصر والاتفاق مجددًا، يوم الإثنين الموافق 2021/12/20 خلال دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام المواجهة الودية بين الفريقين، مساء غدٍ الأحد، في تمام الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر والاتفاق ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للمباراة.

ومن المتوقع أن تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، غير أنها لم تُعلن رسميًا عن القناة الناقلة للحدث.

أما عن معلق مباراة النصر والاتفاق ، فلم تفصح شركة الرياضة السعودية بُعد عن المعلق الرياضي الخاص باللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار الفريقين في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب تاريخ لقاءات النصر والاتفاق قبيل المواجهة الودية غدًا الأحد.