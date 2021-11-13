المكسيك تخسر 3 مباريات أمام أمريكا

المكسيك تخسر 3 مباريات أمام أمريكاتلقى المنتخب المكسيكى لكرة القدم لأول مرة ثلاث هزائم متتالية أمام الولايات المتحدة فى عام واحد، بعدما خسر أمام المنتخب الأمريكى بهدفين نظيفين أمس، الجمعة، فى تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى المؤهلة لمونديال 2022.

وقبل هزيمة أمس، خسرت المكسيك نهائى النسخة الأولى من دورى أمم الكونكاكاف 3-2 ثم فى نهائى الكأس الذهبية بهدف دون رد.

وسبق وخسرت المكسيك أمام الولايات المتحدة مرتين ثلاث مباريات متتالية ولكن فى فترة تفوق العام.

فقد خسر "التري" أمام المنتخب الأمريكى ثلاث مباريات متتالية فى الفترة من سبتمبر 2005 وفبراير 2009 وذلك فى مباراتين بتصفيات المونديال وفى لقاء بالكأس الذهبية.

وقبل ذلك وتحديدا فى الفترة من يونيو 2000 ومارس 2001، فازت الولايات المتحدة على المكسيك فى ثلاث مباريات متتالية كانت من بينها ودية.

وبعد انتصارها أمس، تفتخر الولايات المتحدة ببسط هيمنتها على ما يسمى بـ"كلاسيكو الكونكاكاف" فى 2021 والذى هيمنت عليه أيضا فى العقد الأخير.

(وكالات)

