طريقة حجز تذاكر المباريات في الدوري السعودي عبر تطبيق مكاني “Makani”

تطبيق مكاني Makani لحجز تذاكر المباريات في الدوري السعودي لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بإنشاء مكاني وذلك بالتعاون مع شركة مكاني Makani، لتوفر للجماهير داخل المملكة امكانية حجز تذاكر حضور المباريات، ويمكن من خلال منصة مكان الحجز الكترونياً ومعرفة أسعار تذاكر المباريات، يأتي هذا بعد قرار الحكومة السعودية من أجل تخفيف الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، والسماح مرة أخري بعودة الجماهير الي الملاعب في ظل وجود تباعد بين كل شخص واخر أثناء مشاهدة المباريات.

طريقة حجز تذاكر المباريات عبر تطبيق مكاني

يمكن للأشخاص الذين يريدون حضور مباريات فرقهم في الدوري السعودي مثل الاهلي والاتحاد والنصر والهلال، أن يقوموا أولاً بحجز التذاكر عبر منصة مكاني الإلكترونية، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توفر هذه الخدمة خلال هذا الموسم لتنظيم حضور الجماهير الي المباريات، كما يمكن للمواطنين في كافة مدن ومحافظات السعودية حجز تذاكر المباريات عبر تطبيق Makani من أجل الحضور لمتابعة المباريات وتشجيع فريقهم في الملعب، وويتم حجز التذاكر الكترونياً من خلال الجوال أو اللاب توب أو الكمبيوتر ويكون موصل بالانترنت.

طريقة التسجيل في تطبيق مكاني

نوضح لكم الطريقة التي سيتم بها القيام بالتسجيل علي تطبيق مكاني للذهاب الي الاستادة ومشاهدة مباريات كرة القدم ويتم ذلك بالطريق التالية: