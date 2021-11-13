الأرجنتين تقترب من نهائيات كأس العالم بفوزها على أوروغواي

الأرجنتين تقترب من نهائيات كأس العالم بفوزها على أوروغواياقترب منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزه على مضيفه الأوروغوياني بهدف دون رد اليوم لحساب الجولة الـ 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب انخل دي ماريا في الدقيقة السابعة بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من باولو ديبالا ليضع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس الأوروغوياني.

وبهذا الفوز عزز منتخب الأرجنتين مركزه الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة خلف البرازيل صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة الذي تأهل رسمياً لنهائيات كأس العالم بينما توقف رصيد أوروغواي عند 16 نقطة في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.

