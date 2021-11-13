نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس وزامبيا القادمة الثلاثاء 16\11\2021 والقنوات الناقلة الجولة السادسة من التصفيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة تونس وزامبيا القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 16\11\2021، حيث يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي أحداث مباراة تونس القادمة في التصفيات ضد زامبيا، وذلك لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة في التأهل، الوضع مازال معلق في المجموعة الثانية بين منتخب تونس صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وبين منتخب غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لذلك هي مباراة فاصلة بالنسبة للمنتخب التونسي يسعى للفوز بها والتأهل للمباراة الفاصلة.

يدخل منتخب تونس المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتأهل رسمياً للجولة النهائية في التصفيات، يحتل منتخب نسور قرطاج المركز الأول برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 جولات، فقد استطاع الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها.

يدخل منتخب زامبيا المباراة ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على نسور قرطاج، ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات فقد استطاع تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة واحدة، وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، لذلك نحن أمام مباراة هامة للمنتخب التونسي، خصوصاً بعد هزيمته بنتيجة هدف دون رد أمام منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة، ولذلك من المؤكد أننا سوف نتابع مباراة قوية ومثيرة تتسم بالسرعة والرغبة في تحقيق الفوز، والحصول على الثلاث نقاط من كلا المنتخبين.

موعد مباراة تونس وزامبيا

يحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي مباراة تونس القادمة في التصفيات ضد زامبيا، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 16\11\2021. لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات. المؤهلة للجولة النهائية والفاصلة في التصفيات الأفريقية. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 20:00 الثامنة مساءً بتوقيت تونس. 21:00 التاسعة مساءً بتوقيت مصر 22:00 العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

سوف يتم نقل مباراة تونس ضد زامبيا القادمة عبر قناة تونس الرياضية الأرضية، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة تونس الرياضية، لمتابعة مباراة تونس القادمة ضد زامبيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وكذلك تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية الأرضية.

بطاقة مباراة تونس وزامبيا