نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة الأمل” موعد مباراة لبنان والإمارات القادمة 2021/11/16 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
تترقب الجماهير البنانية والإماراتية موعد مباراة لبنان والإمارات، القادمة الثلاثاء الموافق 2021/11/16، التي ستقام على ملعب صيدا في العاصمة البنانية بيروت، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم “إيران، كوريا، لبنان، العراق، الإمارات، سوريا”، تتصدر الإمارات المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما المنتخب البناني يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما المنتخب الإماراتي يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وكان المنتخبين قد انهزما في الجولة الماضية من كوريا الجنوبية وإيران، وأصبح الصراع على المركز الثالث المؤهل للملحق الأسيوي، هو هدف 4 منتخبات عربية في المجموعة الأولى.
موعد مباراة لبنان والإمارات القادمة
- 12.00 الثانية عشر ظهراً بتوقيت غرينتش.
- 13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 14.00 الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.
- 15.00 الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.
- 16.00 الرابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
القنوات الناقلة مباراة الإمارات ضد لبنان
- قناة أبوظبي أسيا الإماراتية.
- قناة ssc الرياضية السعودية.
التشكيل المتوقع للبنان ضد الإمارات
- حراسة المرمى “مصطفى مطر”.
- خط الدفاع ” الكسندر ميشيل، جوان عمري، عباس عاجي، سوني سعد”.
- الوسط ” محمد علي زيني، نادر مطر، محمد حيدر، باسل جرادي”.
- الهجوم ” هلال الحلوة، محمد قدوح”.
التشكيل المتوقع للإمارات ضد لبنان
- حراسة المرمى ” علي خصيف”.
- الدفاع ” محمد برغش، وليد عباس، علي سالمين، علي مبخوت”.
- الوسط ” بندر الأحبابي، إسماعيل مطر، كايو كايندر، محمد العطاس”.
- الهجوم ” عبد الله رمضان، طحنون الزعابي”.
ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات الجولة السادسة
- المنتخب الإيراني يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.
- كوريا الجنوبية في الوصافة برصيد 11 نقطة.
- منتخب الأرز البناني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
- العراق برصيد 4 نقاط في الترتيب الرابع.
- الإمارات العربية المتحدة برصيد 3 نقاط.
- أخيراً منتخب سوريا في المركز السادس برصيد نقطتين.
بطاقة مباراة لبنان والإمارات
|المباراة
|لبنان * الإمارات
|البطولة
|الجولة السادسة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء القادم الموافق 2021/11/16 الساعة 15.00 بتوقيت لبنان، 16.00 بتوقيت الإمارات
|الملعب
|ملعب صيدا بلبنان
|القنوات الناقلة
|قناة أبوظبي الرياضية، قناة ssc الرياضية السعودية
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