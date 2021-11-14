فحمان يهزم الأهلي ويتأهل لمواجهة الوحدة
ضرب فريق فحمان أبين موعداً مع وحدة صنعاء في نهائي الدوري العام لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على أهلي صنعاء في اللقاء الذي جمعهما على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن المربع الذهبي.
تقدم فحمان بالهدف الأول في الدقيقة 37 بواسطة لاعبه عمر المسبحي لتتعقد مهمة الأهلي الذي بدأ الشوط الثاني بخيار وحيد هو التعادل ومن ثم الفوز لتحقيق هدف الصعود للمباراة النهائية، ونجح اللاعب الأهلاوي عمار القباطي في إدراك هدف التعادل بالدقيقة (58).
وفرض الأهلاوية سيطرتهم وهددوا المرمى الفحماني كثيراً إلا أن ذئاب أبين حافظوا على مرماهم بنتيجة التعادل حتى انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليحتكم الفريقان لركلات الحظ التي ابتسمت في وجه فحمان أبين.
ويخوض أهلي صنعاء مباراة المركز الثالث يوم الثلاثاء المقبل أمام الصقر تعز، فيما سيواجه فريق فحمان أبين نظيره وحدة صنعاء في نهائي البطولة الاربعاء.
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