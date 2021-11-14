نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم التأهل يقترب.. مباراة فيتنام والسعودية تصفيات المونديال المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فيتنام والسعودية ، في إطار مباريات الجولة السادسة عن المجموعة الثانية، ولحساب مرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، يحتضن مساء الثلاثاء المقبل 2021/11/16 ملعب مي دينه ستاديوم في العاصمة الفيتنامية هانوي، فعاليات المواجهة القوية والهامة، تحديدًا للأخضر السعودي، والتي تجمع منتخبا فيتنام والسعودية، حيث يسعى الصقور إلى المضي قدمًا نحو تسجيل حضورهم السادس في مونديال 2022 الذي ينظم في قطر العام المقبل.

خلال السطور القليلة المقبلة، سنستعرض موعد مباراة فيتنام والسعودية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ، وكذلك تاريخ لقاءات السعودية وفيتنام .

مباراة فيتنام والسعودية

برغم توقف مسيرة الانتصارات للمنتخب السعودي في الجولة الماضية أمام المنتخب الأسترالي، إلا أن الحافز يبدو كبيرًا لدى الصقور الخضر، في التعويض أمام فيتنام، من أجل التمسك بصدارة المجموعة.

وعلى الورق، تبدو مهمة الأخضر سهلة نسبيًا، في مواجهة المنتخب الفيتنامي الذي فقد كل حظوظه في المنافسة على التأهل المباشر أو من خلال الملحق الآسيوي إلى كأس العالم.

ويمكن استعراض ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال فيما يلي:

نبدأ مع منتخب السعودية لكرة القدم ، والذي يقدم أداءً مميزًا في النسخة الحالية من تصفيات مونديال 2022 ، حيث يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وصافي (5) أهداف.

ونجح الأخضر خلال مسيرته الحالية، في تحقيق 4 انتصارات متتالية، جاءت نتيجتها بالفوز على فيتنام “في ريمونتادا مثيرة” بنتيجة (3-1)، ثم عُمان واليابان بنتيجة واحدة (1-0)، وأخيرًا الصين بنتيجة (3-2).

غير أن مسيرة انتصارات الصقور تعثرت أمام المنتخب الأسترالي في الجولة الأخيرة، بالتعادل الإيجابي (1-1).

على الجانب الآخر، قدم منتخب فيتنام لكرة القدم أداءً متواضعًا في التصفيات الجارية حاليًا، إذ يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط، فضلًا عن صافي (-7) أهداف.

وخسر المنتخب الفيتنامي في جميع مبارياته، بدأها أمام السعودية “ذهابًا” بنتيجة (1-3) ثم أستراليا واليابان بنفس النتيجة (0-1) وكذلك الصين (2-3) وعُمان (1-3).

تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام

على صعيد المواجهات الرسمية التي جمعت فيتنام ضد السعودية ، فقد التقى المنتخبان من قبل 3 مرات، جاءت جميعها في تصفيات كأس العالم عن القارة الصفراء.

تمكنت الصقور من حسم المواجهات الثلاث لصالحهم، فيما لم ينجح الفيتناميون في تحقيق الفوز في أي مواجهة.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها لقاءات السعودية وفيتنام ، فكانت الفوز بخماسية نظيفة للأخضر، خلال لقاء الذهاب ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم 2002.

موعد مباراة فيتنام والسعودية والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء، مساء الثلاثاء القادم، في تمام الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت السعودية، الثانية ( 2:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ( 12:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة فيتنام والسعودية ، فلم يُعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد بشكل رسمي عن القيادة التحكيمية للمواجهة، إلا أن مصادر تحدثت عن إسناد المهمة للحكم الدولي السوري حنا حطاب.

تقوم قناة الرابعة سبورت Alrabiaa Sport العراقية بنقل أحداث اللقاء، والتي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، إضافة إلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ومن المرجح وفق مصادر تابعتها شبكة ثقفني أن تقوم قناة SSC 7 ببث أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة السعودية وفيتنام ، فلم تُعلن شركة الرياضة السعودية بعد عن المعلق الرياضي الخاص باللقاء الهام، إلا أن مصادر رصدتها شبكة ثقفني تشير إلى إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة فيتنام والسعودية والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، إضافة إلى تاريخ لقاءات السعودية وفيتنام في المواجهات الرسمية.