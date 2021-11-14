نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعلى في تاريخ الليفر.. راتب محمد صلاح الخيالي بعد تجديد عقده مع ليفربول في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تلك اللحظات لا يشغل بال مشجعي ومحبي كرة القدم الساحرة المستديرة غير معرفة راتب محمد صلاح الخيالي بعد تجديد عقده مع ليفربول، وذلك بالأحرى بعد الكشف عن بعض الشائعات بشأن وجود خلافات بين اللاعب المصري محمد صلاح التابع لنادي ليفربول الإنجليزي، وبين واردا مايكل إدوارد المسؤول عن تجديد عقد اللاعبين حول طلبه الحصول على راتب أسبوعي يزيد عن خمسمائة ألف جنيه استرليني، والذي تم رفضه من خلال إدارة المنتخب بحجة أن ذلك مطلب كبير جدا، وهذا سوف نعرفه بالتفصيل في هذا المقال.

راتب محمد صلاح الخيالي بعد تجديد عقده مع ليفربول

يتساءل الجميع عن حقيقة ما تم تداوله عن راتب محمد صلاح الخيالي بعد تجديد عقده مع ليفربول منذ بضعة أيام، فقد قام اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بالفعل بتجديد عقده مرة أخرى معهم، وذلك بعد تحقيق أهم وأكبر المهمات التي لم يستطيع أن يقوم بها أحد من قبل حتى صار أهم لاعب في العالم، ومن المعروف أنه عند تجديد العقد مرة ثانية يتم الاتفاق على الراتب الذي سوف يأخذه في الأسبوع الأول من خلال إدارة النادي.

لكن قد أدهش النجم محمد صلاح ليفربول عندما وضع رقم يعد رقما خياليا بالنسبة للنادي، فقد طلب محمد صلاح مبلغ في الأسبوع الأول يقدر بحوالي ٥٠٠ ألف جنيه بشكل أسبوعي، لهذا نشبت خلافات بينه وبين إدارة النادي من الصعب حله، ولكن قام مايكل إدواردز بوضع بعض الحلول الممكنة من أجل إنهاء هذا الخلاف.

تعرف على تفاصيل راتب محمد صلاح الخيالي بعد تجديد عقده مع ليفربول

بعد معرفة هذا الراتب الخيالي لمحمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول والذي كان صادما بالنسبة لإدارة النادي، حيث قام مايكل إدواردز بالموافقة على هذا الراتب، وذلك لأنه يعي تماما بأن محمد صلاح يعد سعره من أعلى الأسعار على الصعيد العالمي، وفي النهاية تم تجديد العقد مرة أخرى والاتفاق بشكل نهائي، وذلك حتى يكون لاعب في الريدز “ليفربول” ولا ينتقل الى صفوف اى نادي اخر.