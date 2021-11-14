نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدارة” www.pp.gov.sa تسجيل وتقديم وظائف النيابة العامة عبر مسار eservices.masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة www.pp.gov.sa تسجيل وتقديم وظائف النيابة العامة التابعة لوزارة العدل بالسعودية حيث أعلنت بوابة جدارة للتوظيف اليوم الأحد الموفق 14 من شهر نوفمبر 2021 الموافق التاسع من ربيع الآخر 1443 عن فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر بوابة التوظف الحكومية التابعة لوزارة العدل بالمملكة، وذلك لقبول 284 وظيفة متنوعة من العديد من التخصصات في النيابة العامة، من الرجال وأيضا النساء، ويكون التسجيل الإلكتروني حسب اتباع عدد من الشروط والمعايير العامة للقبول والتسجيل، ونقوم بعرض رابط التسجيل والمدة المقررة للراغبين في الالتحاق بالعمل في تلك الوظائف وشروط التقديم للالتحاق بتلك الوظائف الحكومية.

“جدارة” www.pp.gov.sa رابط قبول وتقديم وظائف النيابة العامة لعمل 284 وظيفة جديدة

وتقوم المنصة الإلكترونية وجميع المنصات الإلكترونية الحكومية التي قامت المملكة بإطلاقها في الأعوام الأخيرة من أهم المنصات وأكثرها عملا في جميع دول الخليج العربين حيث قامت المملكة بإطلاق عدد من المنصات للتسجيل الإلكتروني والاستعلام والتعرف على نتائج التقديم بالوظائف والمنصات التعليمية وما إلى ذلك لتعظيم الاستفادة من النظم الإلكترونية الرقمية اتي تم إطلاقها في خطة التحويل الرقمي لمؤسسات وهيئات المملكة في رؤية 2030 التي تم إطلاقها بالنظام الشامل في المملكة.

وظائف النيابة العامة

تقوم وزارة القضاء عبر المنصة الإلكترونية جدارة بدراسة الشواغر المطلوبة في النظام الوظيفي في المؤسسة القضائية، حيث قامت بالإعلان عن بداية التقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل عدد من الوظائف، 284 وظيفة في النيابة العامة، في وظائف إدارية وتقنية وهندسية وأيضا فنية، من عدد من المؤهلات الدراسية ويتاح فيها التقديم والتسجيل من كلا الجنسين، مع استيفاء متطلبات الوظيف، على أن تكون تلك الوظائف بنظام التعاقد حسب المؤهل المطلوب لكل وظيفة عبر جدارة للتوظيف.

موعد تسجيل وظائف النيابة العامة

تطرح النيابة العامة بنظام التعاقد المباشر التسجيل الإلكتروني ابتداء من الأحد 14 نوفمبر 2021 الموافق 9 ربيع الآخر 1443 وحتى الخميس الموافق 18 من شهر نوفمبر 2021، على أن يتم إغلاق باب التسجيل ويتم مراجعة بيانات ووثائق المتقدمين ومراجعتها مع وزارة الداخلية وقاعدة البيانات العامة بالمملكة، لضمان دقة البيانات وصحتها.

كيفية تقديم وظائف النيابة العامة بنظام التعاقد