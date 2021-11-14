نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيكون ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بدولة قطر مسرحاً لإقامة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث ستكون أنظار جماهير كرة القدم العراقية والعربية متجه صوب هذا الملعب مساء يوم الثلاثاء من أجل متابعة مباراة منتخب العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.

ترتيب العراق وكوريا في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022

ويبحث المنتخب العراقي عن أول فوز له خلال مشواره في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث خاض منتخب أسود الرافدين خمس مباريات في هذه المجموعة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز على الإطلاق، حيث تعادل في أربع جولات، وهُزم في جولة وحيدة كانت على يد المنتخب الإيراني، ليأتي المنتخب العراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن منتخب لبنان صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر فإن منتخب كوريا الجنوبية يأمل في تحقيق الفوز في مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب العراق من أجل الاقتراب من حسم تأهله لنهائيات كأس العالم 2022، فخلال الخمس جولات الماضية نجح منتخب كوريا الجنوبية من الفوز في ثلاث جولات، وتعادل في اثنين، ولم يتلقى أي خسارة، ليكون بذلك المنتخب الكوري الجنوبي قد حصد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أحد عشر نقطة، وضعته في المركز الثاني وبفارق نقطتين فقط عن المنتخب الإيراني صاحب صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت بغداد، السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال شاشة قناة الرياضية العراقية التردد الأرضي، كما سيتم النقل الحي والمباشر للمباراة من خلال شاشة قناة SSC السعودية.