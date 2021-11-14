نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة الثلاثاء 2021/11/16 || التشكيل المتوقع للأخضر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وفيتنام، من أهم موضوعات البحث من قبل الجمهور السعودي الآن اللقاء في الجولة السادسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر العام المقبل 2022، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم تفاصيل وموعد المباراة المرتقبة والقنوات الناقلة، يدخل المنتخب السعودي اللقاء بشعار الفوز للإستمرار في قمة المجموعة والوصول للمونديال، السعودية في المركز الأول برصيد 13 نقطة جمعها من لعب 5 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولن ينخدع الأخضر بأن المنتخب الفيتنامي يحتل قاع المجموعة بدون رصيد، وسوف يسعى بكل قوة للفوز في المباراة خاصاً أن المنتخب الفيتنامي تطور في الفترة الأخيرة ويقدم مستويات جيدة.

رينارد يجري حصة تدريبية لمدة 90 دقيقة

أجرى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية، حصة تدريبية أمس على ملعب هانج داي في العاصمة هانوي، حيث قسم اللاعبين إلي مجموعتين، المجموعة الأولى شملت اللاعبين الذين خاضوا مباراة أستراليا الأخيرة، وكانت تدريبات أسترجاعية منوعة،المجموعة الثانية تدريبات فنية وبدنية متنوعة.

موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة

الموعد : الثلاثاء القادم الموافق 2021/11/16.

12.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

14.00 : الثانية ظهراً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، العراق.

16.00 : الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد فيتنام

سوف يدفع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي بالتشكيل الرئيسي للسعودية في اللقاء، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي.

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

خط الدفاع ” سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

خط الوسط ” عبد الله عطيف، محمد كانو، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد”.

الهجوم ” صالح الشهري”.

ترتيب مجموعة السعودية قبل المباراة

السعودية برصيد 13 نقطة. أستراليا برصيد 10 نقاط. اليابان برصيد 9 نقاط. سلطنة عمان برصيد 7 نقاط. الصين برصيد 4 نقاط. فيتنام بدون رصيد.

جدول مباريات السعودية في التصفيات المؤهلة للمونديال

موعد مباراة السعودية وفيتنام وتاريخ مواجهات المنتخبين

ألتقى المنتخب السعودي ضد فيتنام في 3 مواجهات قبل هذا اللقاء، مباراتين في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم عام 2002 وكان الفوز من نصيب الأخضر في اللقاءين، بنتيجة 4 صفر، ونتيجة 5 صفر، والمباراة الثالثة كانت ضمن التصفيات الحالية للمونديال القادم قطر 2022، وفات السعودية في المباراة أيضاً.

بطاقة المباراة