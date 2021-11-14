- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة الثلاثاء 2021/11/16 || التشكيل المتوقع للأخضر والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وفيتنام، من أهم موضوعات البحث من قبل الجمهور السعودي الآن اللقاء في الجولة السادسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر العام المقبل 2022، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم تفاصيل وموعد المباراة المرتقبة والقنوات الناقلة، يدخل المنتخب السعودي اللقاء بشعار الفوز للإستمرار في قمة المجموعة والوصول للمونديال، السعودية في المركز الأول برصيد 13 نقطة جمعها من لعب 5 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولن ينخدع الأخضر بأن المنتخب الفيتنامي يحتل قاع المجموعة بدون رصيد، وسوف يسعى بكل قوة للفوز في المباراة خاصاً أن المنتخب الفيتنامي تطور في الفترة الأخيرة ويقدم مستويات جيدة.
رينارد يجري حصة تدريبية لمدة 90 دقيقة
أجرى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية، حصة تدريبية أمس على ملعب هانج داي في العاصمة هانوي، حيث قسم اللاعبين إلي مجموعتين، المجموعة الأولى شملت اللاعبين الذين خاضوا مباراة أستراليا الأخيرة، وكانت تدريبات أسترجاعية منوعة،المجموعة الثانية تدريبات فنية وبدنية متنوعة.
موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة
- الموعد : الثلاثاء القادم الموافق 2021/11/16.
- 12.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- 14.00 : الثانية ظهراً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، العراق.
- 16.00 : الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد فيتنام
سوف يدفع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي بالتشكيل الرئيسي للسعودية في اللقاء، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي.
- حراسة المرمى ” محمد العويس”.
- خط الدفاع ” سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني”.
- خط الوسط ” عبد الله عطيف، محمد كانو، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد”.
- الهجوم ” صالح الشهري”.
ترتيب مجموعة السعودية قبل المباراة
- السعودية برصيد 13 نقطة.
- أستراليا برصيد 10 نقاط.
- اليابان برصيد 9 نقاط.
- سلطنة عمان برصيد 7 نقاط.
- الصين برصيد 4 نقاط.
- فيتنام بدون رصيد.
جدول مباريات السعودية في التصفيات المؤهلة للمونديال
موعد مباراة السعودية وفيتنام وتاريخ مواجهات المنتخبين
ألتقى المنتخب السعودي ضد فيتنام في 3 مواجهات قبل هذا اللقاء، مباراتين في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم عام 2002 وكان الفوز من نصيب الأخضر في اللقاءين، بنتيجة 4 صفر، ونتيجة 5 صفر، والمباراة الثالثة كانت ضمن التصفيات الحالية للمونديال القادم قطر 2022، وفات السعودية في المباراة أيضاً.
بطاقة المباراة
|المباراة
|فيتنام * السعودية
|البطولة
|الجولة ألسادسة من تصفيات أسيا لمونديال العالم 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء القادم الموافق 2021/11/16 الساعة 15.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب دينية ستاديوم
|القنوات الناقلة
|قنوات ssc الرياضية السعودية، الرابعة العراقية، قناة أبوظبي أسيا 2
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة الثلاثاء 2021/11/16 || التشكيل المتوقع للأخضر والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.