نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمان واليابان تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة عمان واليابان تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العمانية مسقط مسرحاً لإقامة مباراة عمان واليابان القادمة في ختام منافسات الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك أمسية يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري 2021.

وتعد مباراة عمان واليابان هي مباراة مفصلية لكلا المنتخبين، وستحدد بشكل كبير من شكل المنافسة على التأهل عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، خاصةً وأن الفارق بين المنتخبين ليس بالكبير.

ويأمل محبي وعشاق الأحمر العماني تحقيق الفوز من جديد على المنتخب الياباني، حيث سبق وأن فاز المنتخب العماني في مباراة الجولة الأولى على نظيره الياباني بهدف دون مقابل، في مباراة أسعدت جميع الشعب العماني، لذا فإن الفوز على المنتخب الياباني سيدخل المنتخب العماني من جديد للمنافسة على إحدي بطاقتي التأهل.

ترتيب عمان واليابان في المجموعة الثانية

ويدخل المنتخب العماني مباراته القادمة أمام منتخب اليابان، وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، حيث فاز المنتخب العماني في مبارتين، وخسر في مثلهما، وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام المنتخب الصيني، ليكون بذلك المنتخب العماني قد حصد سبع نقاط خلال الخمس جولات الماضية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الياباني يسعى للفوز هو الآخر في مباراته المقبلة أمام منتخب عمان سعياً لتضيق الفارق بينه وبين المنتخبين: السعودي والأسترالي صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة.

ويحتل المنتخب الياباني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 برصيد تسع نقاط فقط، حيث فاز المنتخب الياباني في ثلاث جولات فقط، وتلقى الخسارة في جولتين أمام كل من: عمان والسعودية.

موعد مباراة عمان واليابان

وقد تحدد موعد مباراة عمان واليابان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك مساء يوم الثلاثاء، حيث سيتم انطلاق صافرة مباراة عمان واليابان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مسقط، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان

هذا وستقوم قناة عمان الرياضية من خلال البث الأرضي للقناة بنقل أحداث مباراة عمان واليابان على الهواء مباشرة، فيما ستكون المباراة منقولة من خلال شبكة قنوات SSC السعودية.