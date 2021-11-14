تأهل 4 منتخبات اوروبية لمونديال 2022
أسفرت مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، عن تأهل منتخبي فرنسا وبلجيكا مبكرا إلى العرس الكروي العالمي، قبل جولة من نهاية التصفيات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد جاء صعود المنتخب الفرنسي "الديوك" بعد فوزه الساحق على ضيفه الكازاخي (8-0) في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية، على ملعب فرنسا في العاصمة باريس.
وفاز منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" على ضيفه الإستوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
والتحقت فرنسا وبلجيكا إلى مونديال قطر 2022، بكل من ألمانيا والدنمارك اللتين ضمنتا تأهلهما في الجولة الماضية من التصفيات.
ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، وتقسم المنتخبات على 3 مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها 4 منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر 2022
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