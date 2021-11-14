انت الان تتابع تفاصيل خبر بالحسابات| الفريق الذي سيواجه مصر لتصل لكأس العالم قطر 2022؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد تأهل منتخب مصر إلي الدور الفاصل والأخير من تصفيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر 2022 وذلك بعد التعادل مع أنجولا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت الجمعة، وتصدر المنتخب المصري المجموعة بوصوله للنقطة رقم 11 بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس مما أهله رسميًا للمرحلة الأخيرة من حلم الوصول المونديال، وهنا قفزت التساؤلات عن الفريق الذي سيواجه المنتخب المصري ليصل بحلم الفريق و حلم الملايين في التأهل إلي مونديال كبار وزعماء كرة القدم.

ولتوقع ذلك، يجب لن نتعرف نظام البطولة والتأهل. حيث تخوض عشر مجموعات منافسات الدور الثاني لتصل الفرق العشرة المتصدرة لمجموعاتها ليبدأ السباق النهائي والدور الفاصل بمقابلة فريقين في مباراتي ذهاب وإياب ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين، لتصل خمس فرق أفريقية إلي كأس العالم “قطر 2022”.

أساس مواجهة الفرق العشر

يرتب الفرق العشر حسب تصنيف الفيفا ومن ثم تقسم الفرق العشر إلي مجموعتين ليتم إجراء قرعة حيث يوضع أسماء الفرق الخمس الأعلى في تصنيف الفيفا في سلة وأسماء الفرق الخمس الأقل في التصنيف في سلة ثانية ويتم سحب اسم فريق من السلة الأولي وآخر من السلة الثانية لتقام مباراتين بينهما يتأهل الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وستجري سحب القرعة في منتصف شهر ديسمبر 2021.

في أي سلة سيكون الفريق المصري؟

حسب ترتيب الفيفا فإن فريق مصر في المركز السادس أفريقيا وحسب نتائج الفرق فإن الخمس الأوائل يترأسون مجموعاتهم وحسب النتائج حتي الآن الخمس الأوائل تقريبا في السلة الأولي، وسيكون فريق مصر في السلة الثانية، مما يعني أنه حتي الآن سيواجه فريق مصر فريقا من الخمس الكبار السنغال تونس المغرب الجزائر نيجيريا (تأهلت السنغال و المغرب، وقاربت الجزائر و تونس و نيجيريا، ولكن هناك احتمال أن تخفق احدي هذه الفرق في التأهل وهي الفرصة الأخيرة لتكون مصر من الخمس الأعلى تصنيفا وتواجه فريقا من الخمس فرق الأقل تصنيفا (أول المتأهلين منهم رسميا هو فريق مالي).

وبغض النظر عن اسم الفريق المنافس، فإنه ينتظر منتخبنا مباراتان مثيرتان تفصله عن حلمه وحلم شعب.