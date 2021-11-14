موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022 والقنوات الناقلة

ساعاتٌ قليلةٌ وتنطلق مباراة السعودية أمام فيتنام في مباراة مهمة بالجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا في كأس العالم 2022م، فيما تقام المباراة خارج المملكة على أرض ملعب ماي دينه الوطني في فيتنام الذي تستضيف المنتخب السعودي في مباراة قوية.

وكان المنتخب الأخضر قد ضمن الحفاظ على صدارة مجموعته بعد الجولة الخامسة، وحافظ على فارق الـ3 نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه أستراليا، إذ تعادل معه في مباراة بدون أهداف جمعتهما يوم الخميس الماضي في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022

وننشر موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022م، خدمة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، الذي ينتظرون مباريات المنتخب الأخضر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 م، وذلك على النحو التالي:

موعد المباراة يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021م.

وتقام المباراة على ملعب ماي دينه الوطني في فيتنام.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كما تنطلق المباراة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يدخل المنتخب السعودي المباراة متصدرًا لمجموعته برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الكانجارو.

أمّا منتخب فيتنام فيتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وليس له فرصة للوصول إلى مونديال قطر 2022 م.

وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الفيتنامي في مباراة الذهاب بثلاثية لهدف وحيد في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض بالمملكة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

ويمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك متابعي مباريات تصفيات المونديال، مشاهدة اللقاء الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره الفيتنامي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال الآتي: