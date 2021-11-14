- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي
ساعاتٌ قليلةٌ وتنطلق مباراة السعودية أمام فيتنام في مباراة مهمة بالجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا في كأس العالم 2022م، فيما تقام المباراة خارج المملكة على أرض ملعب ماي دينه الوطني في فيتنام الذي تستضيف المنتخب السعودي في مباراة قوية.
وكان المنتخب الأخضر قد ضمن الحفاظ على صدارة مجموعته بعد الجولة الخامسة، وحافظ على فارق الـ3 نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه أستراليا، إذ تعادل معه في مباراة بدون أهداف جمعتهما يوم الخميس الماضي في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمونديال.
موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022
وننشر موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022م، خدمة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، الذي ينتظرون مباريات المنتخب الأخضر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 م، وذلك على النحو التالي:
- موعد المباراة يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021م.
- وتقام المباراة على ملعب ماي دينه الوطني في فيتنام.
- تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- كما تنطلق المباراة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الرابعة مساءً.
- يدخل المنتخب السعودي المباراة متصدرًا لمجموعته برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الكانجارو.
- أمّا منتخب فيتنام فيتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وليس له فرصة للوصول إلى مونديال قطر 2022 م.
- وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الفيتنامي في مباراة الذهاب بثلاثية لهدف وحيد في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض بالمملكة.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
ويمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك متابعي مباريات تصفيات المونديال، مشاهدة اللقاء الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره الفيتنامي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال الآتي:
- يمكن مشاهدة المباراة على قنوات SSC التي أطلقتها المملكة مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي وكذلك مباريات البطولات القارية.
- أو الدخول إلى موقع التواصل الالكتروني يوتيوب الخاص بقنوات SSC لمشاهدة المباراة.
- ومن الممكن متابعة مباراة الفريقين السعودي والفيتنامي على شاهد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السعودية أمام فيتنام في الجولة السادسة من مونديال 2022 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.