ترتيب مجموعه منتخب مصر بعد تعادل مصر و أنجولا

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباراة منتخب مصر و أنجولا بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهم، أحرز الهدف الأول لاعب منتخب أنجولا هيلدر كوستا في الدقيقة 26 من الشوط الأول وفي الدقيقة 36 أحرز الهدف الثاني لصالح منتخب أنجولا من ضربة جزاء اللاعب مبالا نزولا، وقبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 45 أحرز لاعب منتخب مصر محمد النني الهدف الأول لمنتخب مصر لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح أنجولا، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب منتخب مصر أكرم توفيق هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويصعد منتخب مصر الي التصفيات النهائية لكاس العالم 2022.‪

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد تعادل مصر و أنجولا

بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا تأهل المنتخب الوطني إلى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم أصبح ترتيب المجموعة على النحو الآتي: في صدارة الترتيب يأتي منتخب مصر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتين، ويحتل المركز الثاني المنتخب الجابون برصيد 7 نقاط حيث لعب 5 مباريات فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحده وخسر مبارتين، وفي المركز الثالث منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب أنغولا برصيد 4 نقاط.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم ( أفريقيا )

يحتل صدارة هدافي تصفيات كأس العالم أفريقيا لاعب منتخب الجزائر اسلام سليماني وفي المركز الثاني ابرهيم كونيه لاعب منتخب مالي برصيد 5 أهداف وفي المركز الثالث لاعب منتخب السنغال فامارا دييدهيوت برصيد 4 أهداف.