موعد مباراة سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة المباراة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب الملك عبد الله الثاني موعد مباراة سوريا وإيران، مباراة العودة في الجولة السادسة من تصفيات قارة أسيا لمونديال العالم قطر 2022، لحساب الجولة السادسة والتي تلعب لبنان ضد الإمارات المقرر لها الثلاثاء القادم 2021/11/16 ، يأمل أنصار نسور قاسيون في تحقيق الفوز الأول لهم في التصفيات، الذي من الممكن أن يحي أمالهم في الحصول على المركز الثالث المؤهل للملحق الأسيوي، كانت سوريا قد تعادلت في الجولة الماضية مع العراق بهدف لكل منهم، بينما حقق المنتخب الإيراني فوزاً مثيراً على المنتخب البناني بهدفين مقابل هدف، ليواصل تربعه على صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة جمعهم من 5 مباريات، بينما يقبع المنتخب السوري في مؤخرة المجموعة، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.

موعد مباراة سوريا وإيران

الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

الخامسة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

السادسة بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

السابعة بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق،لبنان، فلسطين، الأردن.

الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة سوريا وإيران القادمة

يدخل المنتخب السوري اللقاء وهو متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط من تعادلين، ويأمل نسور قاسيون في الخروج من سلسلة النتائج السلبية وتحقيق الانتصار الأول لهم في المجموعة، الذي يحيي الآمال في بلوغ الملحق الأسيوي، فالفريق صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى يلاقي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، للظفر بالمقعد الخامس المخصص للقارة الصفراء، ويتصارع على المركز الثالث أربع منتخبات عربية هي، “لبنان، الإمارات، العراق، سوريا”.

ترتيب المجموعة الأول لقارة أسيا

التشكيل المتوقع لسوريا ضد إيران

حراسة المرمى ” طه موسى”.

خط الدفاع ” يوسف محمد، حسين جويد، فارس أرنوط، محمود البحر”.

الوسط” كامل حميشة، سيمون أمين، محمد ريحانة، ورد سلامة”.

الهجوم “عمرو السومة، ماريك مارديكيان”.

بطاقة المباراة