إسبانيا وصربيا تتأهلان إلى كأس العالم

إسبانيا وصربيا تتأهلان إلى كأس العالمصعد منتخب صربيا لنهائيات مونديال قطر 2022، بعدما حقق فوزا قاتلا 2-1 على مضيفه منتخب البرتغال في الجولة العاشرة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وانقض منتخب صربيا على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، الذي بات يتعين عليه خوض الملحق الأوروبي.

وبادر منتخب البرتغال بالتسجيل مبكرا عن طريق ريناتو سانشيز (2)، قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل عبر دوشان تاديتش (33).

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1-1، الذي كان كافيا لتأهل البرتغال للمونديال، أحرز (البديل) أليكسندر ميتروفيتش هدف الصعود القاتل للمنتخب الصربي (90)، ليقود منتخب بلاده لبلوغ المونديال، وتحقيق انتصاره الأول في تاريخ مواجهاته مع منتخب البرتغال.

وفي المجموعة الثانية، لحق منتخب إسبانيا بركب المتأهلين إلى المونديال القطري بفوزه الثمين والمتأخر بهدف نظيف على ضيفه السويدي.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط أمام نظيره السويدي الذي تبقى له فرصة أخرى للتأهل من خلال الملحق الأوروبي.

وخاض المنتخب الإسباني اللقاء وهو بحاجة إلى نقطة التعادل أو تحقيق أي فوز من أجل خطف بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات، ونجح في هذا من خلال الهدف الذي سجله البديل ألفارو موراتا (86).

وشهدت نفس المجموعة اليوم تعادل المنتخب اليوناني مع كوسوفو 1-1.

وفي المقابل، كان المنتخب السويدي بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل انتزاع صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لكنه أخفق في تحقيق الفوز على مضيفه الإسباني رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له عبر شوطي المباراة.

وأصبح المنتخب الإسباني -الفائز بلقب كأس العالم 2010- ضمن ممثلي القارة الأوروبية في مونديال 2022 في قطر، حيث سبقته منتخبات ألمانيا والدانمارك وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا وصربيا.

ورفع المنتخبان الإسباني والصربي عدد المقاعد المحجوزة في مونديال 2022 حتى الآن إلى 9 مقاعد من 32 مقعدا في البطولة؛ حيث سبقهما أيضا المنتخب القطري الذي يخوض البطولة دون تصفيات، كونه ممثل البلد المضيف، وكذلك المنتخب البرازيلي أول المتأهلين من قارة أميركا الجنوبية.