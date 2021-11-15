نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحاسمة” مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة الثلاثاء 16\11\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة، والمقرر لها الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة أحداث اللقاء الهام والمنتظر، وذلك لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مباراة العراق القادمة في التصفيات ضد كوريا الجنوبية ستكون حاسمة وفاصلة، لابد أن يحقق أسود الرافدين الفوز فيها حتى يبقي على أماله في الالتحاق بالملحق المكمل.

يدخل منتخب أسود الرافدين المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتعديل ترتيبه في جدول المجموعة المتأخر، حيث يحتل منتخب العراق المركز الرابع برصيد 4 نقاط جمعهم من خمس مواجهات، يسعى أسود الرافدين لتحقيق أولى الانتصارات له في المجموعة، فقد تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، لذلك ليس أمامه سوي الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

بينما يدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة رقم 14 ومواصلة الضغط على منتخب إيران صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 11 نقطة، جمعهم من خمس مواجهات فقد استطاع أن يحقق الانتصار في ثلاث مباريات، بينما تعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، مباراة تتسم بالسرعة والندية والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصةً من قبل منتخب العراق للحفاظ على حظوظه في التأهل.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

يلتقي منتخب العراق ضد منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء الموافق 16\11\2021، لحساب الجولة السادسة من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسوف تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن وفلسطين والأردن وقطر ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل العراق أمام كوريا الجنوبية المتوقع

ليس أمام المنتخب العراقي سوى الفوز بالمباراة وباقي مبارياته في التصفيات، حتى يستطيع الإبقاء على حظوظه في التأهل والوصول إلى مباراة الملحق، بعد أن أصبح من المستحيل صعوده مباشرةً إلى قطر 2022، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب العراقي الهولندي “أدفوكات” المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- فهد طالب.

الدفاع:- مهند الجعاز، سولاقا، أحمد إبراهيم، مصطفى ناضم، فرانس بطرس.

الوسط:- محمد علي عبود، أمجد عطوان، حلوان حمد، محمد قاسم.

الهجوم:- علي الحمادي.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات الرابعة العراقية الرياضية حقوق نقل مباراة العراق في التصفيات ضد كوريا الجنوبية، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على اليوتيوب.

بطاقة مباراة العراق وكوريا الجنوبية