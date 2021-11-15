نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا نايل سات عرب سات والأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا على نايل سات استرا عرب سات ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد من التفاصيل بخصوص بطاقة مباراة السعودي وفيتنام التي ستكون لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022،/ ولعل الكثير من الجماهير في المملكة والدول العربية تريد معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجانا على نايل سات عرب سات استرا هوت بيرد ، وهم ممن سيشاهدون اللقاء من خلال شاشات التليفزيون، لذلك نختص في هذه الصفحة تقديم جميع القنوات المجانية التي تذيع مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم مجانا في تصفيات كاس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجانا ، هي محل اهتمام وبحث الكثير من الجماهير السعودية والعربية ممن يريدون مشاهدة اللقاء من خلال الشاشات على التليفزيون، حيث يرحل المنتخب السعودي لمواجهة نظيرة منتخب فيتنام على ملعب ماي دينه لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، ونستعرض عليكم أدناه تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجانا.

وتنطلق مباراة السعودية وفيتنام اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي 2021 ، الموافق 11 من ربيع الثاني 1443 ، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب وتونس والجزائر، بينما تنطلق مباراة السعودية ضد فيتنا اليوم في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات.

مباراة السعودية وفيتنام على أي قناة

وتواردت بعض المعلومات عبر عدد من الصفحات الإلكترونية منذ قليل تؤكد أن قناة أبو ظبي الرياضية 1 ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ولكن لم نتأكد نحن من تلك المعلومة، ولكن إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات – معدل الترميز: 27500 – التردد: 11526 – الجودة: SD – الاستقطاب: H. كما تنقل مباراة السعودية وفيتنام يوتيوب عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعها.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم

هناك العديد من القنوات المفتوحة تذيع مباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا على نايل سات عرب سات وعبر الأقمار الصناعية المختلفة وكان ضمن تلك القنوات المجانية ما يتمثل في التالي:

قناة: SSC 7 السعودية الجديدة، عبر القمر الصناعي: Arabsat 2A، على التردد: 12418، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.

قناة: Spor Smart 2 HD، عبر القمر الصناعي: Türksat 42.0°E، على التردد: 12245، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.

قناة: Diema Sport 3 HD Bulgaria، عبر القمر الصناعي: BulgariaSat 1.9°E، على التردد: 12418، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 30000.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد جميع القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا على نايل سات عرب سات والأقمار الصناعية الأخرى، وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل حيث سنعمل على تقديم متابعة مستمرة لما يخص ملخص نتيجة مباراة السعودية وفيتنام الشوط الأول والثاني في التصفيات المؤهلة لكاس العالم. وذلك من خلال تقارير رياضية متتالية.