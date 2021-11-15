موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة

حسم منتخب مصر تأهله إلى المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وذلك عندما تعادل في مباراته الماضية مع أنجولا بهدفين لكل فريق حيث تقدم المنتخب الأنجولي بهدفين في النصف ساعة الأولي من شوط المباراة الأول بهدفين وقبل نهاية الشوط الأول قلل المنتخب الوطني الفارق بهدف محمد النني من صناعة محمد صلاح لينتهي الشوط الأول للمباراة بتقدم المنتخب الأنجولي بهدفين مقابل هدف وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 59 ومن تمريره ممتازة من النجم العالمي محمد صلاح إلى المقاتل أكرم توفيق ليضعها الأخير في الشباك ليتعادل المنتخبين وعلى الجانب الآخر فاز المنتخب الجابوني في مباراته الأخيرة التي لعبها أمام ليبيا بهدف دون مقابل حمل توقيع نجمه اوباميونج ويحتل المنتخب المصري المجموعة برصيد 11 نقطة بينما يأتي منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ورغم تأهل الفراعنة إلى مرحلة التصفيات النهائية إلا أن المباراة تحمل طابع من الجدية من أجل الفوز والتقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات.

موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين المنتخبين غداً الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الخامسة بتوقيت أبو ظبي حيث تعد المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم بقطر وسيتم لعب المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية ويتم نقل وإذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة

من المتوقع أن تشهد تشكيلة المنتخب المصري بعض التعديلات على تشكيل مباراة أنجولا حيث يغيب أكرم توفيق بسبب الإيقاف ويغيب عبد الله السعيد الذي غادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد فتحي

في منتصف الملعب: عمرو السولية، حمدي فتحي. مصطفي فتحي، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف، محمد صلاح.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقي موافقة من الجهات الأمنية بحضور عدد 5 الآف مشجع للمباراة.