نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي صعب للخضر.. مباراة الجزائر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ، رغم الأداء المتميز والنتائج المثالية للمنتخب الجزائري، وتحديدًا منذ تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه، إلا أن الفريق بات يواجه شبح الخروج من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء، في مرحلتها الأولى، في ظل منافسة شرسة من المنتخب البوركيني الوصيف.

ويستضيف ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة الجزائرية، مساء غدٍ الثلاثاء 2021/11/16، مواجهة نارية تجمع المنتخبين الجزائري والبوركيني، والتي يُعول عليها محاربو الصحراء، تكليل نتائجهم الرائعة مؤخرًا، من أجل تسجيل الحضور الخامس في مونديال قطر 2022 .

في السطور المقبلة، سنستعرض تفاصيل موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة ، وكذلك مشوار المنتخبين في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الجزائر وبوركينا فاسو .

مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

بات المنتخب الجزائري على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 ، حيث يكفيه التعادل أو الفوز بالطبع، أما الهزيمة، فتمنح المنتخب البوركيني بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة.

ويفصل المنتخبين الجزائري والبوركيني، قبل لقاء الجولة السادسة في مرحلة الإياب، نقطتين فقط، فيما خرج منتخبا النيجر وجيبوتي من السباق.

وإليكم ترتيب المجموعة الأولى حتى الجولة الخامسة من التصفيات المونديالية:

خلال مشواره في التصفيات، نجح منتخب الجزائر لكرة القدم ، في جمع 13 نقطة وصافي (21) هدفًا.

حيث تمكن بطل أفريقيا من تحقيق 4 انتصارات على حساب منتخبات جيبوتي “ذهابًا” بنتيجة (8-0) والنيجر (6-1) ثم الفوز برباعية نظيفة على كلًا من النيجر “إيابًا” وجيبوتي “إيابًا”.

إلا أن مسيرة انتصارات الخضر تعطلت بالتعادل الإيجابي مع بوركينا فاسو “ذهابًا” بنتيجة (1-1).

في المقابل، حل منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم ، وصيفًا في المجموعة، بعدما حصد 11 نقطة وصافي (8) أهداف.

ونجح المنتخب البوركيني خلال مشواره بالتصفيات في الفوز بـ3 مباريات، أمام النيجر “ذهابًا” وجيبوتي “إيابًا” بثنائية نظيفة، بالإضافة إلى الفوز على جيبوتي “ذهابًا” بنتيجة (4-0).

غير أن الخيول حققوا تعادلين بنتيجة واحدة (1-1)، مع كلًا من الجزائر “ذهابًا” وبوركينا فاسو “ذهابًا”.

تاريخ مواجهات الجزائر وبوركينا فاسو

على صعيد المواجهات الرسمية، التقا منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو، في 11 مناسبة من قبل، تنوعت ما بين بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم، إضافة إلى عددٍ من المباريات الودية.

ويتساوى منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو في عدد مرات الفوز، بـ4 انتصارات لكل فريق، وحسم التعادل المباريات الثلاث المتبقية.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز محاربو الصحراء 14 هدفًا في الشباك البوركينية، فيما استقبل مرمى الخضر 11 هدفًا.

وجاءت أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الجزائر وبوركينا فاسو ، من نصيب الجزائر، حيث فازت بثلاثية نظيفة، خلال مواجهة ودية جمعت المنتخبين، في 9 فبراير 2005.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المصيري، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت الجزائر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش وبوركينا فاسو.

وبشأن حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القيادة التحكيمية للحكم الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

تقوم القناة الرسمية الجزائرية الأولى بنقل أحداث المباراة بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “FiFa” على يوتيوب.

وحول معلق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ، فلم تعلن القناة الجزائرية بعد عن المعلق الرياضي بالخاص باللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين ونتائجهما في تصفيات كأس العالم 2022 ، وكذلك تاريخ لقاءات الجزائر وبوركينا فاسو .