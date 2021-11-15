نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي مع فيتنام 16/11/2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة المنتخب السعودي مع فيتنام، يلتقي منتخبي السعودية وفيتنام في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم قطر 2022 حيث يحلم المنتخب الأخضر لمواصلة النتائج الجيدة في التصفيات ومواصلة البقاء في صدارة المجموعة حيث خاض المنتخب السعودي خمس لقاءات حقق الفوز في أربعة وتعادل في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي بدون أهداف ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة عشر نقطة بينما يأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد عشر نقاط بينما يأتي منتخب فيتنام في المركز السادس والأخير بدون أي نقاط وكان المنتخب السعودي قد ضمن الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم بقطر ومن خلال هذه المباراة يسعى الأخضر السعودي لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة لعبور دور المجموعات بدون هزيمة.

موعد مباراة المنتخب السعودي مع فيتنام بتصفيات كأس العالم 2021

يحل الأخضر السعودي ضيفاً على منتخب فيتنام بالجولة السادسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر 2021 وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية الرابعة بتوقيت الإمارات على ملعب ماي دينه بفيتنام وسوف يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية وشاشة قناة السعودية الرياضية 7 SSC .

تردد قناةSSC السعودية الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات

تعد قناة السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي كما حصلت القناة على حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم 2022 وجاء تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ترتيب المنتخب السعودي بالمجموعة

المنتخب السعودي برصيد 13 نقطة. المنتخب الأسترالي برصيد 10 نقاط. المنتخب الياباني برصيد 9 نقاط. المنتخب العماني برصيد 7 نقاط. المنتخب الصيني برصيد 4 نقاط. منتخب الفيتنام بدون رصيد من النقاط.

وأكد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد على ضرورة احترام الفريق المنافس وعدم التهاون به وأكد أنه يضم لاعبين أصحاب موهبة وعلى الجانب الآخر أكد المدير الفني لمنتخب فيتنام أن المواجهة مع المنتخب السعودي ستكون صعبة لكن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز حتي النهاية.