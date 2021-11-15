نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. مباراة الأرجنتين والبرازيل تصفيات المونديال المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأرجنتين والبرازيل ، في واحدة من أشهر المواجهات في قارة أمريكا الجنوبية، بل وفي العالم، وفي نسخة مكررة من نهائي كوبا أمريكا 2021 ، يستضيف في وقت مبكر من صباح بعد غدٍ الأربعاء 2021/11/17، ملعب ستاد ديل بيسينتيناريو في مدينة سان خوان الأرجنتينية، نزال قوي في إطار الجولة الـ14 تصفيات كأس العالم 2022 ، والتي يتوقع أن تجذب ملايين المشجعين من أنصار التانجو والسامبا في قارة أمريكا الجنوبية ومختلف أنحاء العالم.

في السطور المقبلة، سنتعرف سويًا على موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل والقنوات الناقلة ، ورحلة المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 ، علاوة على تاريخ لقاءات الأرجنتين والبرازيل على مستوى تصفيات كأس العالم .

تجدر الإشارة، إلى أن مواجهة سابقة جمعت البرازيل والأرجنتين في خضم التصفيات الحالية، وتحديدًا في الجولة الـ6، تم إلغائها بعد توقف اللعب عقب مرور 4 دقائق فقط من انطلاقها، بسبب مخالفة عدد من لاعبي الأرجنتين للتدابير الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا في البرازيل.

مباراة الأرجنتين والبرازيل

مرة أخرى يجدد منتخبا البرازيل والأرجنتين الموعد، مع مواجهة جديدة، منذ آخر لقاء جمعهما في التصفيات المونديالية، وقبلها في نهائي كوبا أمريكا 2021 ، والتي نجح التانجو حينها في الظفر بلقبه الـ15 من على ملعب ماراكانا البرازيلي.

ويتنافس المنتخبين بشكل مباشر على صدارة مجموعة التصفيات، في ظل ابتعاد نسبي لمنتخبي الإكوادور وتشيلي عن الصدارة والوصافة، فيما يسعى المنتخب الكولومبي على الأقل لتأمين المركز الخامس المؤهل لملحق الفيفا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية:

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض، حيث منتخب الأرجنتين لكرة القدم ، الذي يحتل حاليًا وصافة مجموعة التصفيات، برصيد 28 نقطة وصافي (14) هدف.

ونجح التانجو في الفوز بـ8 مباريات على حساب منتخبات الإكوادور “ذهابًا” وبيرو “إيابًا” وأوروجواي “إيابًا” بهدف، كما فاز على بوليفيا “ذهابًا” بنتيجة (2-1)، وكذلك على بيرو “ذهابًا” بثنائية نظيفة، إلى جانب الفوز على فنزويلا “ذهابًا” بنتيجة (3-1)، علاوة على الفوز بثلاثية نظيفة على كلًا من بوليفيا “إيابًا” وأوروجواي “ذهابًا”.

كما تعادلت كتيبة المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني في 4 مواجهات، مع كلًا من باراجواي “ذهابًا” وتشيلي “ذهابًا” بنتيجة (1-1)، وكذلك مع كولومبيا “ذهابًا” بنتيجة (2-2)، وتعادل سلبيًا أيضًا مع باراجواي “إيابًا”.

على الجانب الآخر، وعقب خوضه 12 مواجهة في التصفيات، تمكن منتخب البرازيل لكرة القدم ، من اعتلاء صدارة التصفيات المونديالية، برصيد 34 نقطة وصافي (23) هدفًا.

وحقق السيليساو الفوز في 11 مباراة على حساب منتخبات، بوليفيا “ذهابًا” بخماسية نظيفة، ثم على بيرو “ذهابًا” بنتيجة (4-2)، وأمام فنزويلا “ذهابًا” وتشيلي “ذهابًا” وكولومبيا “إيابًا” بهدف نظيف، وكذلك على أوروجواي “ذهابًا” والإكوادور “ذهابًا” وباراجواي “ذهابًا” وبيرو “إيابًا” بنتيجة (2-0)، وأيضًا على حساب فنزويلا “إيابًا” بنتيجة (3-1)، وأخيرًا أوروجواي “إيابًا” بنتيجة (4-1).

وحقق منتخب السامبا تعادلًا سلبيًا وحيدًا مع كولومبيا “ذهابًا”.

تاريخ مواجهات الأرجنتين والبرازيل

تاريخيًا، وعلى مستوى التصفيات المؤهلة المؤهلة لكأس العالم ، التقى منتخبا البرازيل والأرجنتين في 8 مواجهات من قبل.

نجح المنتخب البرازيلي في الفوز بـ4 مباريات، فيما فازت الأرجنتين بمباراتين، وحسم التعادل المواجهتين الأخريين.

تمكنت البرازيل من تسجيل 15 هدفًا في الشباك الأرجنتينية، واستقبل مرمى السيليساو 9 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم ، فكانت الفوز بنتيجة (3-0) والتي حققها المنتخب البرازيل في الجولة الـ11 (إياب) من تصفيات كأس العالم 2018.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل والقنوات الناقلة

ستقام المباراة المرتقبة، صباح يوم الأربعاء، في تمام الثانية والنصف ( 2:30 ص ) بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف ( 1:30 ص ) بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساء الثلاثاء ( 11:30 م ) بتوقيت جرينتش، الثامنة والنصف مساء الثلاثاء ( 8:30 م ) بتوقيت البرازيل والأرجنتين.

وحول حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FiFa) عن إسناد المهمة للحكم الدولي الأوروجوياني أندريس كونها.

تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال فضائية beIN Sports 1 HD Premium وكذلك عبر تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة الأرجنتين والبرازيل ، فلم تُعلن الشبكة القطرية حتى الآن بشكل رسمي عن المعلق المخصص للقاء، إلا أن مصادر تابعتها شبكة ثقفني رجحت أن يتم إسناد المهمة للمعلق الرياضي التونسي المتألق عصام الشوالي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، وكذلك تاريخ لقاءات البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال .