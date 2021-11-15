موعد مباراة انجلترا وسان مارينو في تصفيات أوروبا المؤهلى للمونديال

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة انجلترا وسان مارينو، ضمن منافسات الجولة العاشرة وقبل النهائية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 في دولة قطر، حيث يستضيف منتخب سان مارينو المنتخب الإنجليزي على أرضية ملعبه، مساء اليوم الإثنين 15-11-2021 على الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، ويذاع لقاء اليوم على قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بريميوم بصوت المعلق المصري علي محمد علي .

يخوض منتخب انجلترا مواجهة اليوم ضد سان محتلا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد منتخب سان مارينو في ذيل ترتيب مجموعته بدون رصيد، سيسعى منتخب “الأسود الثلاثة” خلال مواجهة اليوم لتحقيق الفوز على مستضيفه ومن المنتظر أن تكون مباراة سهلة بالنظر لخصمه الذي هزمه في مباراة الذهاب بكل سهولة، وعلى الجانب الآخر تعتبر حظوظ منتخب سان مارينو في تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم ضعيفة جدا حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة منذ بداية تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم .

مباراة اليوم سيغيب عنها رحيم سترلينج وجاك جريليش لاعبا مانشستر سيتي إلا أن غيابهما لن يكون له اي تأثير على نتيجة المباراة، فمنتخب إنجلترا سيتأهل للتصفيات النهائية لكاس العالم في حال لفوز أو تعادله أمام سان مارينو اليوم، ومن المتوقع أن يحسم المنتخب الانجليزي تأهله خلال الشوط الأول من مباراة اليوم بث مباشر مباراة انجلترا وسان .